Muere un ciclista de 72 años atropellado por un coche entre Santomera y Cobatillas

Los sanitarios enviados al lugar del suceso lo hallaron ya fallecido

Agentes de la Guardia Civil de Tráfico, en imagen de archivo.

EFE

Un ciclista de 72 años ha muerto este domingo atropellado por un coche entre Santomera y la pedanía murciana de Cobatillas, informan el 112 y la Guardia Civil de Tráfico.

Ha ocurrido sobre las 9 de la mañana en el kilómetro 6,7 de la carretera nacional 340, a uno de Santomera, aproximadamente.

Los sanitarios enviados al lugar lo han hallado ya muerto.

Tracking Pixel Contents