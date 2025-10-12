Muere un ciclista de 72 años atropellado por un coche entre Santomera y Cobatillas

Un ciclista de 72 años ha muerto este domingo atropellado por un coche entre Santomera y la pedanía murciana de Cobatillas, informan el 112 y la Guardia Civil de Tráfico.

Ha ocurrido sobre las 9 de la mañana en el kilómetro 6,7 de la carretera nacional 340, a uno de Santomera, aproximadamente.

Los sanitarios enviados al lugar lo han hallado ya muerto.