El Rey se interesa por la situación en Murcia con una llamada a López Miras

Felipe VI se ha interesado este sábado por la situación causada por la dana Alice en la Región de Murcia, con una llamada a su presidente, Fernando López Miras. Este le ha agradecido en X "que siempre esté al lado de los ciudadanos" de esa comunidad.

También le ha transmitido que este domingo no podrá asistir a los actos del Día de la Fiesta Nacional en Madrid porque "la prioridad es evaluar los daños y agilizar la vuelta a la normalidad en las zonas más afectadas".

Al respecto, el Gobierno autonómico ha informado de que la primera estimación del total de agua pluvial que ha podido entrar en las últimas 48 horas en el Mar Menor es de 13,61 hectómetros cúbicos, 10,41 de escorrentías de ramblas y 3,2 de lluvia directa. También de que solo se ha registrado una incidencia de media tensión eléctrica en la región, que ha afectado a 15 personas que se han quedado sin suministro.

Asimismo, mantendrá desplegado en Los Alcázares y San Javier un dispositivo de 95 profesionales y 16 vehículos para achicar garajes y labores de baldeo para recuperar el tránsito.

Desde el 112 han informado de que en todo el episodio de lluvias fuertes y persistentes desde el jueves ha recibido 973 llamadas por 806 incidencias, 115 para achiques de agua en viviendas o locales, 106 para rescates y 16 por obstáculos en la calzada, entre otras.

Por municipios, San Javier ha concentrado el mayor número de incidencias (266), seguido de Cartagena (111), Murcia (109), Torre Pacheco (62), San Pedro del Pinatar (53), Los Alcázares (36) y La Unión (15).