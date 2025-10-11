Lluvias
El Rey se interesa por la situación en Murcia con una llamada a López Miras
El presidente de la Comunidad ha agradecido el interés por la situación
EFE
Felipe VI se ha interesado este sábado por la situación causada por la dana Alice en la Región de Murcia, con una llamada a su presidente, Fernando López Miras. Este le ha agradecido en X "que siempre esté al lado de los ciudadanos" de esa comunidad.
También le ha transmitido que este domingo no podrá asistir a los actos del Día de la Fiesta Nacional en Madrid porque "la prioridad es evaluar los daños y agilizar la vuelta a la normalidad en las zonas más afectadas".
Al respecto, el Gobierno autonómico ha informado de que la primera estimación del total de agua pluvial que ha podido entrar en las últimas 48 horas en el Mar Menor es de 13,61 hectómetros cúbicos, 10,41 de escorrentías de ramblas y 3,2 de lluvia directa. También de que solo se ha registrado una incidencia de media tensión eléctrica en la región, que ha afectado a 15 personas que se han quedado sin suministro.
Asimismo, mantendrá desplegado en Los Alcázares y San Javier un dispositivo de 95 profesionales y 16 vehículos para achicar garajes y labores de baldeo para recuperar el tránsito.
Desde el 112 han informado de que en todo el episodio de lluvias fuertes y persistentes desde el jueves ha recibido 973 llamadas por 806 incidencias, 115 para achiques de agua en viviendas o locales, 106 para rescates y 16 por obstáculos en la calzada, entre otras.
Por municipios, San Javier ha concentrado el mayor número de incidencias (266), seguido de Cartagena (111), Murcia (109), Torre Pacheco (62), San Pedro del Pinatar (53), Los Alcázares (36) y La Unión (15).
- Sigue en directo el avance de la dana Alice en la Región de Murcia
- Calles cortadas, clases suspendidas y un techo caído en Murcia por las lluvias
- Estas son las carreteras cortadas por las lluvias en la Región de Murcia
- Máxima alerta por lluvias en la Región el viernes: elevan a rojo el aviso en algunas zonas
- La Región de Murcia, en vilo por la dana Alice
- Primera tienda en Murcia del supermercado-outlet que vende ofertas de primeras marcas, Primaprix: el local está junto a la Ciudad de la Justicia
- Suspendidas las clases en el Campo de Cartagena y Mazarrón ante el aviso rojo por lluvias torrenciales
- Investigan a dos empresarios de Puerto Lumbreras por la sustracción ilegal de más de 50 millones de litros de agua