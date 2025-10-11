A golpes y cuchilladas contra un matrimonio y la Policía en Puerto de Mazarrón

Un individuo, cuya identidad y edad no han sido facilitadas, ha sido detenido en Mazarrón acusado de liarse a golpes e incluso llegar a clavar un cuchillo a un matrimonio, los caseros de una mujer con la que había discutido, indican fuentes cercanas al caso.

Los hechos tuvieron lugar este sábado por la tarde, cuando testigos dieron la voz de alarma: había un sujeto muy agresivo en plena calle y se estaba pelenado con dos personas. Al lugar, una vía ubicada junto al centro de salud de Puerto de Mazarrónm se movilizaron efectivos de la Policía Local y de la Benemérita.

Al llegar, los agentes encontraron a tres personas forcejeando. Dos de ellas, un hombre y una mujer, coincidieron en decir a los policías que el tercer varón era quien les estaba agrediendo. Además, apuntaron que llevaba un cuchillo, que lo había escondido.

Cuando los agentes pidieron al policía que se alejase de la pareja y se identificase, él no solo no hizo caso, sino que se puso a insultar a los policías y a los presentes, explican testigos.

La inquilina pide ayuda

Los dos miembros de la pareja explicaron a la Policía que ellos eran los caseros de la mujer con la que comenzó la disputa verbal este individuo. La inquilina había solicitado al hombre que se marchase, al verlo tan violento, pero él no se iba. Entonces ella pidió ayuda a sus caseros: por ese motivo, estaban en ese lugar.

Los cónyuges relataron que el sujeto, muy violento, arremetió contra ellos, primero verbalmente y a continuación con un cuchillo, con el cual hizo un corte en la mano a la mujer. Al varón le propinó golpes en el pecho. Afortunadamente, ninguno de los dos afectados presentaba lesiones graves.

Los locales procedieron a cachear al individuo, para comprobar si llevaba un arma encima, como decían los perjudicados. El sospechoso comenzó a ponerse agresivo y ejerció una fuerte resistencia. Los policías consiguieron reducirlo y esposarlo.

El hombre, que sí llevaba el cuchillo entre sus cosas, fue puesto a disposición de la Guardia Civil, cuerpo competente para hacerse cargo de la investigación.