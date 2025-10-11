Incendio
Arde un camión en la Carretera Yecla-Jumilla.
El fuego ha sido extinguido sin lamentar víctimas
L. O.
A las 16:21 horas de esta tarde, se recibían dos llamadas al Centro de Coordinación y Emergencias 1-1-2 Región de Murcia alertando de que un camión estaba ardiendo, por causas desconocidas, en la carretera cerca de la rotonda que da acceso a la N-344.
Hasta la zona se han desplazado efectivos de la Policía Local de Yecla y del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento de la Región de Murcia. Gracias a su intervención, el fuego ha sido extinguido y, afortunadamente, no ha habido que lamentar víctimas.
