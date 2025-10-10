Diez detenidos por la riña multitudinaria que dejó malherida a una joven de una pedrada en Molina de Segura

La Policía Nacional tardó apenas 72 horas en dar con los responsables y ponerlos a disposición de la Justicia. Una mujer de 31 años de edad acabó en el hospital este fin de semana tras recibir un golpe en la cabeza en el transcurso de una salvaje pelea multitudinaria que tuvo lugar en La Alcayna, en Molina de Segura, tras la cual todos los implicados huyeron, como adelantó este periódico.

Los hechos ocurrían sobre la una menos cuarto de la mañana, hora a la que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad tuvieron conocimiento de que se estaba produciendo una pelea, con muchas personas involucradas en la misma, en la terraza de un bar ubicado en la Plaza Chica, en la urbanización La Alcayna. "Se inició por unos supuestos insultos entre las partes implicadas, cuando se encontraban en un establecimiento de hostelería de la zona, que ya habrían tenido anteriormente ciertas rencillas entre ambos grupos de jóvenes", indicó este viernes la Policía.

"Poco después aparecieron en la zona diversos vehículos de los que se apearon varios individuos, que comenzaron a coger adoquines del suelo y lanzarlos contra los clientes que se encontraban en la terraza de un establecimiento, impactando uno de ellos contra una mujer que no tenía ninguna implicación en los hechos, causándole la fractura de tres cervicales y otras lesiones por las que tuvo que ser trasladada a un centro sanitario", prosigue la Policía.

La chica era una de las personas que se hallaban en el bar, aunque no tenía nada que ver con la reyerta: fueron otros individuos los que iniciaron la violencia y ella salió mal parada porque le alcanzó un objeto que iba dirigido a otra persona. Una piedra perdida. Testigos aseguraron que la mujer llegó a perder el conocimiento.

Pistola de balines

"Ambos grupos de jóvenes se habrían enfrentado usando todo tipo de objetos contundentes y mobiliario urbano, causando diversos daños y heridos, llegando alguno de los implicados a amenazar a varias personas con un arma blanca y con un arma de fuego simulada para asegurar su huída del lugar", continúa el cuerpo.

Sigue la nota: "De manera inmediata, patrullas de Seguridad Ciudadana de la Policía Nacional se desplazaron a la zona y recogieron las primeras informaciones sobre lo sucedido, iniciándose una investigación por la Brigada Local de Policía Judicial que permitió, en apenas 72 horas, detener a las diez personas implicadas en el suceso".

Asimismo, los agentes de la Policía Nacional, pudieron identificar entre los implicados al responsable del lanzamiento de la piedra que causó graves lesiones en la principal víctima de los hechos, logrando también recuperar el arma de fuego simulada, una pistola de balines, con la que se habría amenazado a otras personas.

Todos los arrestados están en libertad con cargos tras pasar por el Juzgado de Guardia de Molina.