Investigación
Detenido por violar a su hija de 8 años en su casa de Madrid junto a dos hombres
La madre de la menor dio el aviso a la policía
EFE
La Policía Nacional ha detenido a tres hombres por violar a una niña de 8 años en su domicilio del distrito madrileño de Usera, uno de ellos el padre de la menor.
Los arrestos tuvieron lugar el sábado pasado tras el aviso de la madre que se percató de la agresión sexual cuando llegó a su casa y llamó a la Policía, han informado fuentes policiales.
Los detenidos son el padre de la niña, boliviano de 38 años, y otros dos hombres que convivían en el mismo domicilio, un ecuatoriano de 33 y un colombiano de 24.
La Policía recibió a las siete y media de la mañana del sábado el aviso de la madre que muy alterada denunció los hechos y comunicó que temía que no era la única vez que habían tenido lugar.
Los agentes se personaron en la vivienda y facultativos de Samur confirmaron la agresión sexual sufrida por la menor por la que finalmente fueron detenidos los tres hombres que se encontraban en el domicilio y que fueron puestos a disposición judicial mientras que la niña fue trasladada a un hospital.
En una de las habitaciones de la vivienda los policías encontraron restos de sustancias estupefacientes.
- Máxima alerta por lluvias en la Región el viernes: elevan a rojo el aviso en algunas zonas
- Investigan a dos empresarios de Puerto Lumbreras por la sustracción ilegal de más de 50 millones de litros de agua
- Sigue en directo el avance de la dana Alice en la Región de Murcia
- Suspendidas las clases en el Campo de Cartagena y Mazarrón ante el aviso rojo por lluvias torrenciales
- La explotación laboral se paga cara: multa de 30.000 euros a una ETT por emplear a tres trabajadores sin papeles en Molina de Segura
- La Región se prepara para la DANA Alice: alerta por lluvias y tormentas
- Estas son las carreteras cortadas por las lluvias en la Región de Murcia
- La Región de Murcia, en vilo por la dana Alice