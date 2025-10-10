Emergencias
Alarma al incendiarse un camión abandonado junto a un almacén y un surtidor de gasolina en Mazarrón
El vehículo estaba abandonado, llevaba años estacionado en el lugar y, según los vecinos, lo empleaban personas en situación de calle para cobijarse
Los hechos tuvieron lugar sobre las cinco de la mañana, en la pedanía de Cañada de Gallego, en Mazarrón. Emergencias recibía una llamada para alertar de que se había incendiado un camión frigorífico, y las llamas amenazaban con extenderse.
Al lugar se movilizaron efectivos de los Bomberos del Consorcio, agentes de la Policía Local y miembros de la Guardia Civil, cuerpo competente para asumir la investigación.
El vehículo pesado estaba abandonado, llevaba años estacionado en el lugar y, según los vecinos, lo empleaban personas en situación de calle para cobijarse.
Las llamas llegaron a afectar a parte de un almacén próximo, que estaba abandonado. Por la cercanía con un surtidor de gasolina, se temió que pudiese llegar a ir a más.
