Arde una fábrica de calzado de madrugada en Caravaca
El fuego se ha iniciado cerca de la una de la mañana
Bomberos del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento de la Región de Murcia (CEIS) han controlado el incendio declarado esta madrugada en el interior de una fábrica de calzado en Caravaca de la Cruz.
El 1-1-2 recibía llamadas informando del incendio a partir de las 00:56 horas de la madrugada. Al lugar se desplazó primeramente una patrulla de la Policía Local, que confirmó el incendio, confirmando la necesidad de medios de extinción, por lo que se movilizaron bomberos del CEIS.
Horas después el incendio está controlado y no hay peligro de extensión.
