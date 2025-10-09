Agrede a su mujer y acaba rescatado a la deriva en el Mar Menor tras huir en una moto de agua

La Guardia Civil ha detenido a un hombre como presunto autor de un delito de maltrato en el ámbito familiar tras ser rescatado cuando navegaba a la deriva a bordo de una moto de agua en el Mar Menor, adonde se adentró después de agredir presuntamente a su pareja en un domicilio de Los Alcázares.

Según ha informado este jueves el Ayuntamiento de Cartagena, los hechos ocurrieron en la madrugada del pasado domingo cuando el 112 avisó de que un hombre necesitaba ayuda porque navegaba sin rumbo y, al parecer, tenía una herida en la cabeza.

Agentes de Policía Local de Cartagena, adscritos al destacamento de la diputación de El Algar, colaboraron en el rescate del conductor de la moto de agua, que había salido desde el puerto de Los Nietos tras discutir con su mujer en Los Alcázares, a unos 15 kilómetros.

Inmediatamente se puso en marcha una operación de búsqueda y rescate en la que, bajo la coordinación de la Policía Local, participaron los servicios marítimos de Cruz Roja, Guardia Civil y Policía Local de Los Alcázares.

Tras un intenso dispositivo de búsqueda donde se revisó toda la costa del Mar Menor, el acusado finalmente fue localizado por Cruz Roja a unos 300 metros del puerto y llevado al club náutico, donde fue arrestado tras recibir asistencia sanitaria.

Según las fuentes, el acusado comunicó a los agentes que estaba herido porque su mujer le golpeó en la cabeza con una botella de cristal, en tanto que ella presentó una denuncia ante la Guardia Civil por violencia machista y fue detenido al existir indicios suficientes de la comisión del delito.

El ayuntamiento de Cartagena recuerda que se puede pedir asesoramiento en el teléfono 016 sobre los recursos disponibles y los derechos de las víctimas de violencia de género, así como asesoramiento jurídico, con atención en 53 idiomas y un servicio adaptado a posibles situaciones de discapacidad. La llamada no deja rastro en la factura, aunque hay que eliminarla manualmente del registro del teléfono móvil.

El Ayuntamiento de Cartagena también cuenta con un Centro de Atención a Víctimas de Violencia de Género (CAVI) en el edificio de La Milagrosa, con teléfono 968 12 88 20, y que presta servicios de apoyo psicológico, asesoramiento social y jurídico.