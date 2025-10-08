La Región, escenario de tres dobles asesinatos en lo que va de año: en Librilla, en Mazarrón y ahora a tiros en Lorca

Con la muerte de dos hombres a tiros en Lorca este martes, ya son tres los dobles asesinatos que se han producido en la Región en lo que va de año. Un periodo, 2025, que destaca por la cantidad de crímenes que hay.

Con las cifras en la mano, resulta que los homicidios subieron en la comunidad murciana un tercio interanual en el primer semestre de 2025 (y las violaciones, un cuarto), según el Balance de Criminalidad del Ministerio del Interior, que detallaba (a finales de agosto, cuando se hizo público) que en términos absolutos eran 12 asesinatos.

Eran más en verdad, porque brilló la criminal luz de agosto en Cabezo de Torres, donde en un piso fue descubierto un cadáver degollado y en descomposición, y en la cárcel , porque un preso que degolló a su compañero con una lata. Cuando faltaban escasas horas para que terminase el otavo mes, la Guardia Civil encontraba dos cadáveres en la vivienda de Mazarrón donde se busca a los amigos José Patricio Chango Heredia, de 43 años, y Edwin Guillermo Cambal Chicaiza, de 32. Era el segundo doble crimen del año.

La nave de Librilla

Jean Mirabeau Ngoho y Siaka Coulibaly son los nombres de los dos hombres que, tras meses desaparecidos, fueron hallados sepultados en aceite usado de coches, cal viva y sosa cáustica en una nave de Librilla.

Los restos estaban ocultos en un pozo del enorme recinto del municipio, donde tiene sus instalaciones la clausurada firma Porkytrans, vinculada a los sospechosos de matar a los amigos. Y quien dio con ellos no fue un humano: fue Dlyan, un agente canino al que ahora ha condecorado, precisamente por este trabajo, el ministro Grande-Marlaska.

La Opinión

En cuanto al móvil del doble crimen, se sigue sospechando, como publicó este diario en primicia, que los empresarios, que arrastraban deudas de cientos de miles de euros desde que la firma entró en concurso hace años, recurrieron a los amigos extranjeros porque estos les hicieron creer que sabían cómo 'hacer' dinero, con químicos. Pero no sabían.

El primer timo de los billetes tintados o 'wash wash' ascendió a una cantidad que oscila entre los 250.000 y los 270.000 euros.

Los empresarios se habrían percatado de que estaban siendo víctimas de un timo. Timo que no denunciaron, ni ante las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad ni ante los supuestos timadores, los amigos: lo que hicieron fue quedar con ellos en el gran recinto de la compañía. Dijeron a los africanos que querían más dinero. Los empresarios pretendían conseguir hasta 500.000, dado que se los debían a una empresa multinacional de alimentación, filial de una firma mexicana. Fue un cebo. Y los amigos acabaron muertos y enterrados.

Los amigos de Mazarrón

A José Patricio y Edwin Guillermo se les perdió la pista en abril. Se esfumaron el mismo día: un martes de abril, después de su jornada de trabajo.

G. C.

Los cuerpos sin vida fueron encontrados meses después, en concreto en agosto, en avanzado estado de descomposición y ocultos en una especie de escondrijo de la vivienda de la urbanización Camposol en la que los hallaron.

Los investigadores llegaron a la vivienda con la certeza de que harían el descubrimiento. El arresto de un sospechoso horas antes habría dado lugar al hallazgo de los cuerpos: él dijo dónde estaban.

El doble crimen de Lorca

Siguen las pesquisas para esclarecer el doble crimen de Lorca, las muertes de dos hombres a tiros en apenas unas horas. Ejecuciones que, según sospecha la Guardia Civil, estarían relacionadas. Y sobre las que planea la sombra de la mafia italiana, apuntan fuentes cercanas al caso. Especialmente al confirmarse la identidad de uno de los asesinados.

El hombre se llamaba Giuliano Velo, tenía antecedentes y había sido interno en tiempos de la cárcel de Campos del Río. Se le acusaba de dedicarse al narcotráfico y al blanqueo. También estuvo preso en Albania.

Además, fue sospechoso de acribillar a tiros en 2017 en Águilas a un descendiente del jefe del clan de la 'Ndrangheta. Un crimen por el que, a día de hoy, no ha pagado nadie.

Zona acordonada por la Guardia Civil en el paraje de El Charcón, en Águilas, donde mataron al italiano en 2017. / EFE

Poco después del asesinato de Velo, se producía el segundo episodio criminal en Lorca: el cuerpo sin vida de un hombre era descubierto dentro de un coche que se encontraba aparcado en el exterior de un restaurante emplazado en Ramonete, una pedanía de apenas 1.300 habitantes. El hombre presentaba evidentes signos de haber sufrido una muerte violenta: estaría amordazado y una primera inspección ocular revelaría lesiones por arma de fuego. Otra ejecuación.

La Policía Judicial de la Guardia Civil se ha hecho cargo de los dos casos y cree que un ajuste de cuentas está detrás de ambos, que estarían relacionados.

Año criminal

En julio, mes que tampoco sale en la última estadística del Ministerio, hubo otro: el de Felipe Hernández, en su tienda de Molina de Segura, a manos, presuntamente, de su primogénito.

El primer crimen del año en la Región fue el que cometió, presuntamente, Sebastián D. M., detenido por matar a tiros a su exsuegra en Torreagüera, en Murcia. Aconteció a finales del mes de enero.

Apenas horas después, y en una localidad también murciana, se produjo el segundo. Un joven de 24 años de edad, Kevin P. A., era detenido por, presuntamente, matar a un vecino tras golpearle en la cabeza varias veces con una tabla de madera en Alquerías.