Al presunto mafioso asesinado a tiros en Lorca le dispararon desde un coche

Continúan las pesquisas para esclarecer el doble crimen de Lorca, las muertes de dos hombres a tiros en apenas unas horas. Ejecuciones que, según sospecha la Guardia Civil, estarían relacionadas. Y sobre las que planea la sombra de la mafia italiana, apuntan fuentes cercanas al caso. Especialmente al confirmarse la identidad de uno de los asesinados.

Ocurría sobre las dos menos diez de la tarde de este lunes, en un domicilio de la zona de montaña de la población de El Cantal, una aldea que pertenece a El Garrobillo, dentro del parque regional de Cabo Cope y Puntas de Calnegre.

La primera llamada que recibió Emergencias fue para pedir auxilio: había un hombre herido de bala, le habían disparado desde un coche, explicaron testigos. El impacto le había alcanzado en el estómago, se estaba desangrando y precisaba de ayuda sanitaria a la de ya.

Había sido interno en tiempos de la cárcel de Campos del Río y también estuvo preso en Albania

En la montaña, en la última casa, explicaron, como localización. Donde vivía esta persona. Una zona de no fácil acceso y situada más próxima a la localidad de Águilas que a la de Lorca. Por eso, al lugar se desplazaron efectivos de la Policía Local de Águilas, puesto que se encontraban más cerca que los agentes de la Ciudad del Sol.

Drogas, blanqueo y muerte

También se movilizaron sanitarios, en una ambulancia. Sin embargo, al llegar la ayuda, el afectado ya estaba muerto.

El hombre se llamaba Giuliano Velo, tenía antecedentes y había sido interno en tiempos de la cárcel de Campos del Río. Se le acusaba de dedicarse al narcotráfico y al blanqueo. También estuvo preso en Albania.

Además, fue sospechoso de acribillar a tiros en 2017 en Águilas a un descendiente del jefe del clan de la 'Ndrangheta. Un crimen por el que, a día de hoy, no ha pagado nadie.

La muerte de Nirta

El suceso, que tuvo lugar en la noche del Día de la Región de 2017, arrancó con muchas sombras. Sobre las diez de la noche, una mujer llamaba al 112 para alertar de que dos encapuchados estaban tiroteando al hombre. Al parecer, se trataba de la compañera sentimental de Nirta.

La pareja se encontraba en la casa de campo que el hombre tenía en la zona de El Charcón, en el municipio costero. La mujer, Cristina Elena, estaba muy nerviosa no pudo precisar a los operarios de emergencias que la atendieron por teléfono qué estaba pasando. Ni siquiera dónde se encontraba su pareja, Giuseppe Nirta, ni en qué estado. Dijo que ella había conseguido escapar de los pistoleros. Acabó en el banquillo, como la única sospechosa del crimen, aunque el jurado popular la exoneró.