AGUA
La presa de Tabala se licitará en 2027 por 72 millones para blindar Beniel y la Vega Baja frente a riadas
La futura infraestructura, impulsada por la Confederación Hidrográfica del Segura, almacenará 4,75 hectómetros cúbicos y reducirá el caudal de las avenidas de 400 a solo 25 m³ por segundo
EFE
La presa de la rambla de Tabala, en Beniel, se licitará en 2027 por casi 72 millones de euros tras su salida inminente a información pública y la posterior elaboración del estudio de impacto ambiental, según la Confederación Hidrográfica del Segura.
Este miércoles ha presentado a afectados en Murcia y Alicante por el proyecto de defensa contra avenida de aguas cuando llueve torrenciamente.
Tendrá una capacidad de 4,75 hectómetros cúbicos en una superficie de 110 hectáreas en suelo murciano y beneficiará también a las de la limítrofe Vega Baja del Segura en Alicante. Tendrá con una altura máxima sobre el cauce de 17 metros, una longitud de 395 metros y una anchura de 8 y reducirá el caudal de 400 a 25 metros cúbicos por segundo.
