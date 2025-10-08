Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

AGUA

La presa de Tabala se licitará en 2027 por 72 millones para blindar Beniel y la Vega Baja frente a riadas

La futura infraestructura, impulsada por la Confederación Hidrográfica del Segura, almacenará 4,75 hectómetros cúbicos y reducirá el caudal de las avenidas de 400 a solo 25 m³ por segundo

Gran parte de la huerta se inundó por las fuertes lluvias en la rambla de Tabala en 2019

Gran parte de la huerta se inundó por las fuertes lluvias en la rambla de Tabala en 2019 / EFE

EFE

La presa de la rambla de Tabala, en Beniel, se licitará en 2027 por casi 72 millones de euros tras su salida inminente a información pública y la posterior elaboración del estudio de impacto ambiental, según la Confederación Hidrográfica del Segura.

Este miércoles ha presentado a afectados en Murcia y Alicante por el proyecto de defensa contra avenida de aguas cuando llueve torrenciamente.

Tendrá una capacidad de 4,75 hectómetros cúbicos en una superficie de 110 hectáreas en suelo murciano y beneficiará también a las de la limítrofe Vega Baja del Segura en Alicante. Tendrá con una altura máxima sobre el cauce de 17 metros, una longitud de 395 metros y una anchura de 8 y reducirá el caudal de 400 a 25 metros cúbicos por segundo.

Noticias relacionadas y más

eg

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents