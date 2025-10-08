Investigan si la mafia está detrás del doble asesinato a tiros de Lorca

La Guardia Civil investiga si la mafia está detrás del doble asesinato a tiros acontecido en Lorca este martes, confirman fuentes del cuerpo. Esta vía de investigación se abre a raíz de saber que uno de los muertos tenía vínculos, supuestamente, con esta organización criminal, apuntan las mismas fuentes.

Se da la circunstancia de que en verano de 2017 murió, también de un disparo, un italiano en la Región, en Águilas, en un crimen que no está resuelto: su novia se sentó en el banquillo, pero un jurado popular la exoneró. La sombra de la mafia también planeó sobre ese crimen.

La Policía Judicial de la Guardia Civil investiga un doble asesinato que aconteció en dos emplazamientos de la Ciudad del Sol separados por pocos kilómetros. Un hombre, cuya identidad y edad no han trascendido, perdía la vida tras ser tiroteado este martes por la tarde en una zona de monte de Lorca. Un rato después, el cadáver de otro varón, que tampoco ha sido identificado oficialmente, era descubierto en el interior del maletero de un coche estacionado delante de un restaurante en Ramonete, en el mismo municipio.

El primero de los sucesos tuvo lugar sobre las dos menos diez de la tarde, en un domicilio de la zona de montaña de la población de El Cantal, una aldea que pertenece a El Garrobillo, dentro del parque regional de Cabo Cope y Puntas de Calnegre.

La primera llamada que recibió Emergencias fue para pedir ayuda: había un hombre herido de bala. Aún estaba vivo. El impacto le había alcanzado en el estómago, se estaba desangrando y precisaba de ayuda sanitaria urgente.

En la montaña, en la última casa, explicaron, como localización. Una zona de no fácil acceso y situada más próxima a la localidad de Águilas que a la de Lorca. Por eso, al lugar se desplazaron efectivos de la Policía Local de Águilas, puesto que se encontraban más cerca que los agentes de la Ciudad del Sol. También se movilizaron sanitarios, en una ambulancia. Sin embargo, al llegar la ayuda, el afectado ya estaba muerto.

Después de permitir la autoridad judicial el levantamiento del cadáver, los restos mortales del varón fueron trasladados al Instituto de Medicina Legal, para practicarle la autopsia. La primera inspección ocular corroboró que el varón presentaba heridas de arma de fuego en el abdomen.

Las pesquisas de los investigadores se centran en tomar declaración a las personas que telefonearon a Emergencias, a fin de aclarar qué vieron que pueda servir de ayuda a la hora de identificar, localizar y detener al pistolero.

Delante de un restaurante

Al poco se producía el segundo episodio criminal en el mismo municipio: el cuerpo sin vida de un hombre era descubierto dentro de un coche que se encontraba aparcado en el exterior de un restaurante emplazado en Ramonete, una pequeña pedanía de apenas 1.300 habitantes

Según fuentes próximas a la investigación, el hombre presentaba evidentes signos de haber sufrido una muerte violenta: estaría amordazado y una primera inspección ocular revelaría lesiones por arma de fuego.

El establecimiento era tomado por un enorme despliegue de efectivos del Instituto Armado, que llegó a movilizar, aseguran testigos, incluso medios áreos.

Fueron los propios miembros del cuerpo los que, tras el descubrimiento del cadáver, telefonearon a Emergencias, para solicitar asistencia de sanitarios que certificasen el deceso. Al igual que en El Cantal, el cuerpo fue levantado y llevado a la morgue, para el pertinente examen forense.

La Policía Judicial de la Guardia Civil se ha hecho cargo de los dos casos y, según fuentes próximas, se sospecha que un ajuste de cuentas está detrás de ambos, que estarían relacionados.

Un portavoz del cuerpo se limitó a confirmar que "se está investigando la supuesta relación entre ambos sucesos" y puntualizó que "las diligencias han sido declaradas secretas", por lo que, de forma oficial, no aportó más información.