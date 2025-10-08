Investigación
Un inglés vecino de Fortuna da una brutal paliza a otro tras 9 horas bebiendo cerveza en el bar
El sospechoso, un sexagenario británico que se halla en prisión provisional, admite que pegó a su compatriota, el cual sigue en el hospital, pero alega que fue en defensa propia
Un británico de 60 años, vecino de la localidad murciana de Fortuna, se encuentra en prisión provisional por, presuntamente, dar una paliza a un compatriota con el que se enzarzó en una pelea a puñetazos en un bar del municipio donde ambos residen, en el cual hay una importante colonia inglesa.
El incidente se produjo, según explican fuentes cercanas al caso, cuando víctima y presunto agresor llevaban nueve horas bebiendo cerveza en el establecimiento.
«Lo agarró del cuello, lo tiró al suelo y ahí le propinó varios golpes, sin opción a defenderse», manifestó a la Guardia Civil, cuerpo que se ocupa de la investigación, uno de los testigos.
Stephen Martin B. manifiesta que su rival se burló cuando su pareja se arrodilló y le pidió la mano
En cuanto al detonante, algunos de los presentes detallaron que el agredido, nacido hace 61 años en Thurrock, también en Gran Bretaña, se había burlado de una escena que tuvo lugar en el local de ocio: la compañera sentimental se arrodilló y le pidió matrimonio.
Preguntado por este caso, el letrado que se ocupa de la defensa de Stephen Martin B., Francisco José Mauri, de Gefiser Asesores y Abogados, declaró a este diario que su cliente actuó en defensa propia, porque fue su oponente el que volvió a «buscar pelea», tras un primer conato de enfrentamiento.
El abogado pide que el sospechoso sea puesto en libertad y se plantea solicitar que testifiquen otras personas presentes en el momento del suceso. Asimismo, apuntó que no descarta estudiar medidas contra «testigos que no han sido totalmente objetivos».
En cuanto a la víctima, fue dada de alta (la agresión que sufrió tuvo lugar a finales de agosto), aunque ingresó de nuevo en el hospital. Actualmente, se encuentra en el Morales Meseguer de Murcia.
El Juzgado de Cieza que se hizo cargo del caso citó esta semana a varios testigos, a fin de tratar de esclarecer qué pasó en el establecimiento de Fortuna.
El procesado, pese a tener su domicilio en Fortuna, no habla español y tuvo que ser asistido en el cuartel de la Benemérita.
