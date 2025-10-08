Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Muy grave al explotar una furgoneta llena de botellas de ácido en una calle de Alcantarilla

El herido es el único ocupante de un vehículo alquilado en el que, al parecer transportaría estos productos químicos

Un agente de la Policía Nacional

Ana Lucas

Un hombre, cuya identidad y edad no han sido facilitadas, resultó herido de gravedad en la explosión de una furgoneta este miércoles por la tarde en Alcantarilla, indican fuentes cercanas al caso.

Los hechos tuvieron lugar en la calle Pepe de Santos, en el citado municipio, cuando, por razones que se investigan, se produjo la deflagración, la cual alcanzó al único ocupante de la furgoneta.

Al lugar se movilizaron sanitarios en una ambulancia, que asistieron al herido y lo trasladaron al Virgen de la Arrixaca, a la Unidad de Quemados.

Según las primeras investigaciones, el vehículo en cuestión, que era alquilado, transportaba productos químicos altamente inflamables.

(Noticia en ampliación)

