Cinco años de cárcel por abusar sexualmente de su nieta, menor de edad, en Murcia

La Audiencia Provincial de Murcia ha condenado a cinco años de prisión a un individuo que agredió sexualmente a su nieta, menor de edad, al aprovechar las frecuentes visitas que esta hacía a su domicilio.

La sentencia le impone también seis años de libertad vigilada y una orden de alejamiento de 300 metros por tiempo de ocho años, junto con el pago de una indemnización de 30.000 euros por daños morales.

Frente a lo declarado por el acusado, que negó los hechos, la Audiencia dice que los hechos quedaron debidamente acreditados en el juicio oral con pruebas plurales de matiz incriminatorio.

Y añade que los hechos están probados no solo con el testimonio de la víctima, sino también con el testimonio de otras dos mujeres, igualmente familiares del acusado, que aseguraron haber sufrido hechos parecidos al padecido por aquella cuando tenían su edad y realizados por este.

Comenta la Sala que el hecho de que una hija del acusado no conceda credibilidad a lo afirmado por la nieta no resta valor al testimonio de esta y a las demás pruebas del proceso.

Y añade que los hechos fueron descubiertos en marzo de 2022, cuando al llorar la menor en el instituto en el que recibía enseñanzas, acabó revelando que sufría tocamientos por parte de su abuelo.