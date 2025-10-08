Tribunales
Cinco años de cárcel por abusar sexualmente de su nieta, menor de edad, en Murcia
La menor comenzó a llorar en el colegio y acabó revelando que sufría tocamientos por parte de su abuelo
EFE
La Audiencia Provincial de Murcia ha condenado a cinco años de prisión a un individuo que agredió sexualmente a su nieta, menor de edad, al aprovechar las frecuentes visitas que esta hacía a su domicilio.
La sentencia le impone también seis años de libertad vigilada y una orden de alejamiento de 300 metros por tiempo de ocho años, junto con el pago de una indemnización de 30.000 euros por daños morales.
Frente a lo declarado por el acusado, que negó los hechos, la Audiencia dice que los hechos quedaron debidamente acreditados en el juicio oral con pruebas plurales de matiz incriminatorio.
Y añade que los hechos están probados no solo con el testimonio de la víctima, sino también con el testimonio de otras dos mujeres, igualmente familiares del acusado, que aseguraron haber sufrido hechos parecidos al padecido por aquella cuando tenían su edad y realizados por este.
Comenta la Sala que el hecho de que una hija del acusado no conceda credibilidad a lo afirmado por la nieta no resta valor al testimonio de esta y a las demás pruebas del proceso.
Y añade que los hechos fueron descubiertos en marzo de 2022, cuando al llorar la menor en el instituto en el que recibía enseñanzas, acabó revelando que sufría tocamientos por parte de su abuelo.
- Murcia se convertirá en Estambul en noviembre en el rodaje de una superproducción de Hollywood
- Doble crimen en Lorca: hallan en un maletero el cadáver de un hombre minutos después del asesinato a tiros de otro
- Identifican el 'mejor' bar de la huerta de Murcia para comer carne a la brasa: 'De los que ya no van quedando
- Activan la alerta por lluvias y tormentas el jueves en toda la Región
- San Pedro del Pinatar contará con 11 millones de euros para transformar el municipio
- Secuestra en su casa de Murcia al hombre al que alquiló la plaza de garaje: 'Tú hoy vas a morir
- ¿Qué hay que hacer para ser extra en la película de Hollywood que se rodará en Murcia?
- Del calor veraniego al otoño 'de verdad' con lluvias y tormentas esta semana en la Región