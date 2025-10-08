Abandona en el centro de salud de Los Dolores de Cartagena a una mujer tras agredirla sexualmente

Un hombre, nacido en la población albaceteña de Hellín hace 70 años, reconoció ante la Sección Quinta de la Audiencia Provincial, con sede en Cartagena, que abandonó en el centro de salud de Los Dolores, en el municipio portuario, a una mujer tras agredirla sexualmente.

Así consta en el relato de hechos probados de la sentencia que condena a este individuo a dos años de prisión por un delito de agresión sexual. No podrá, durante siete años, acercarse a menos de 500 metros de su víctima, a la que tendrá que indemnizar con 3.000 euros. No pisará la cárcel: se le concede el beneficio de la pena privativa de libertad con la condición de que no delinca en tres años.

El ataque sucedió en julio de 2022, cuando el sujeto iba en su furgoneta por la barriada de ‘Las 600’, vio a la mujer en una parada de autobús y se ofreció a llevarla a su domicilio. «Sin embargo se procuró llegar hasta una zona de campo de Santa Ana, donde no había nadie, detuvo el vehículo y comenzó a tocarle los pechos», detalla la resolución. Los tocamientos fueron a más y el varón acabó perpetrando la agresión sexual.

El tribunal apunta, y el hombre admitió, que «como ella comenzó a sangrar, el procesado cesó en su actitud, le dio 40 euros y aceptó llevarla a un centro de salud», en concreto al de Los Dolores. «Al llegar al centro de salud, de la Calle Jardines, el procesado fue retenido por dos ciudadanos que vieron cómo quería marcharse rápidamente del lugar tras dejar a la mujer», puntualiza la sentencia.