Policía

Sorprendido cuando intentaba acceder a una vivienda en Patiño

Fue el propio morador de la vivienda el que se percató de sus intenciones y avisó a la Policía

El detenido por intentar colarse en una casa en Patiño / P.L.M.

EFE

La Policía Local de Murcia detuvo de madrugada en la pedanía de Patiño a un hombre que fue sorprendido cuando intentaba acceder al interior de una vivienda.

La rápida actuación fue posible gracias al aviso del morador, que alertó a los agentes, y a la colaboración de un vecino que facilitó la descripción del sospechoso, lo que permitió su detención inmediata.

Por otra parte, agentes del Grupo Polivalente arrestaron en el barrio de San Andrés a un conductor que trató de eludir un control policial con una maniobra evasiva. El individuo está siendo investigado por un presunto delito contra la seguridad vial y fue detenido también por presunta falsedad documental, al presentar un permiso de conducción con indicios de falsedad.

Finalmente, una patrulla de Puente Tocinos intervino en Llano de Brujas ante un hombre que increpaba a los viandantes. El sujeto fue denunciado por alterar el orden público y portar un arma blanca.

