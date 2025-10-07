Policía
Sorprendido cuando intentaba acceder a una vivienda en Patiño
Fue el propio morador de la vivienda el que se percató de sus intenciones y avisó a la Policía
EFE
La Policía Local de Murcia detuvo de madrugada en la pedanía de Patiño a un hombre que fue sorprendido cuando intentaba acceder al interior de una vivienda.
La rápida actuación fue posible gracias al aviso del morador, que alertó a los agentes, y a la colaboración de un vecino que facilitó la descripción del sospechoso, lo que permitió su detención inmediata.
Por otra parte, agentes del Grupo Polivalente arrestaron en el barrio de San Andrés a un conductor que trató de eludir un control policial con una maniobra evasiva. El individuo está siendo investigado por un presunto delito contra la seguridad vial y fue detenido también por presunta falsedad documental, al presentar un permiso de conducción con indicios de falsedad.
Finalmente, una patrulla de Puente Tocinos intervino en Llano de Brujas ante un hombre que increpaba a los viandantes. El sujeto fue denunciado por alterar el orden público y portar un arma blanca.
- Identifican el 'mejor' bar de la huerta de Murcia para comer carne a la brasa: 'De los que ya no van quedando
- Del calor veraniego al otoño 'de verdad' con lluvias y tormentas esta semana en la Región
- Murcia se convertirá en Estambul en noviembre en el rodaje de una superproducción de Hollywood
- El joven que tiroteó a los porteros que no le dejaron entrar a una discoteca de Alcantarilla por ir en chándal, libre
- Una joven, al hospital por un golpe en la cabeza durante una riña multitudinaria en Molina de Segura
- El Bono Turístico con el que se paga la mitad en 71 hoteles llega el miércoles
- Las culebras toman un barrio de Cartagena
- Dudas sobre la formación de los dos conservadores del ARQVA de Cartagena