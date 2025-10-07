El edificio derrumbado en Madrid fue comprado en 2022 por un fondo saudí y se iba a destinar a hotel

El edificio derrumbado este martes en la zona de Ópera en Madrid pertenece a un fondo de inversión saudí que estaba procediendo a su rehabilitación para destinarlo a uso hotelero. La sociedad RSR Singular Assets Europe adquirió el inmueble -con una superficie edificable de 6.745 metros cuadrados- en febrero de 2022 y declaró en la bolsa de París una inversión total prevista de 24,5 millones de euros entre el importe de la compra y el presupuesto de rehabilitación. RSR es propiedad de la ‘family office’ saudí Rashid Saad Al-Rashid & Sons.

La compañía obtuvo licencia de obras para el cambio de uso de oficinas a hotelero del edificio derrumbado el pasado 4 de febrero. El 27 de junio recibió autorización para meter una grúa en el interior del edificio gracias a una declaración responsable. Tiene un aparcamiento en el sótano de 735 metros cuadrados y fue construido en 1965.

Interior del edificio durante las obras de rehabilitación. / EPE

Se trata de una de las tres propiedades adquiridas y declaradas ante la bolsa parisina por parte de RSR en Madrid. En junio de 2023 compró un edificio de apartamentos turísticos con una superficie construida de 3.607, al que destinó 25 millones entre el precio de compra y el presupuesto de rehabilitación. La adquisición más reciente fue en enero de este año: un edificio de 3.371 metros cuadrados construidos en la zona de Atocha, sin especificar su destino final, con un presupuesto total de 24 millones de euros.

En su último comunicado a la bolsa de París, donde cotiza, la empresa saudí ha declarado una cartera compuesta por cinco hoteles, dos edificios de apartamentos turísticos, un edificio de oficinas y otro residencial, entre España y Portugal. La última adquisición notificada fue la de un edificio en Bilbao, por un importe global de 13,18 millones de euros. Entre los hoteles de su propiedad figuran dos que operan bajo la marca Vincci en Barcelona, otro en Valencia y un cuarto en Oporto, más un quinto hotel con otra marca en dicha ciudad portuguesa.