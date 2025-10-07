La doctora plástica que 'operó' a dos mujeres que acabaron en la UCI en Cartagena dice que no las tocó: "Es una consulta virtual"

"Es una consulta virtual". Es lo que sostiene la cirujana que 'intervino' a distancia a dos mujeres, Yngrid y Olga, que acabaron en la UCI tras la operación, a manos de otro médico, en un quirófano alquilado del Virgen de la Caridad de Cartagena, el mismo centro en el que fue intervenida la malograda Sara Gómez, fallecida en 2022 tras someterse a una lipoescultura. La médica subraya que no tocó a las pacientes. Por ley, no lo tiene permitido: no puede operar en España, algo que, asegura, está en vías de solucionar, si le homologan los títulos.

Yngrid y Olga conocieron por Instagram a la doctora que, meses después, las intervino, guiando al otro cirujano. Tras pasar por las 'manos' de la doctora, que no posee un título homologado para practicar la medicina en España, por lo que estuvo en la ciudad portuaria, pero sin tocar a las pacientes, las dos mujeres sufren graves secuelas. El caso fue judicializado y la médica ha comparecido, en calidad de investigada, por videoconferencia, desde el país de América en el que reside.

"Cambios importantes"

En su declaración, la profesional comentó que hubo "cambios importantes en la cirugía" respecto a lo que ella había ideado al principio, al pasar esa "consulta virtual" con ambas mujeres.

Cabe recordar que Yngrid, vecina de Madrid, tardó un año en reunir el dinero y solo vio a su doctora un día antes de la intervención, cuando llegó a Cartagena. Antes, gestionó todo única y exclusivamente por Internet.

La investigada promociona sus servicios en varios perfiles de redes en los que se presenta como ‘cirujana plástica-reconstructiva con más de 20 años de experiencia y más de 3.000 pacientes felices’, con título certificado y miembro de la Sociedad Venezolana de Cirugía Plástica, Reconstructiva, Estética y Maxilofacial y de la Federación Ibero Latinoamericana de Cirugía Plástica (FILACP).

Esta médica no forma parte de ningún colegio profesional español ni cuenta con la homologación necesaria para ejercer la medicina en nuestro país, algo que ella reconoció.

El Juzgado de Instrucción Nº 5 de la ciudad portuaria abrió una investigación contra la médica, que fue citada a declarar en febrero como presunta autora de los delitos de lesiones, falsedad documental, intrusismo profesional y suplantación. No apareció. Ahora ha testificado online, algo que es legal. El procedimiento judicial sigue su curso.