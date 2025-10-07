Asalta con un cuchillo para el queso a un grupo de jóvenes en Murcia

La Policía Nacional ha detenido a un hombre por amenazar, con un cuchillo para el queso de grandes dimensiones y dos botellas de cristal rotas. a un grupo de jóvenes que se encontraban en la Avenida del Rocío de la ciudad de Murcia con la intención de robarles.

Los hechos tuvieron lugar el pasado día 14 de septiembre, pasadas las ocho de la mañana, cuando un grupo de jóvenes que se encontraban en la Avenida del Rocío de Murcia fueron abordados por un individuo que les pidió dinero esgrimiendo un cuchillo en el que se puede leer "cheese", lo que indica que está diseñado principalmente para cortar adecuadamente el queso.

Los jóvenes se negaron a entregarle dinero, ante lo cual el hombre comenzó a mostrar un comportamiento cada vez más agresivo, llegando al extremo de coger dos botellas de cristal que había en la calle, romperlas y amenazar a los chicos con ellas para que cedieran.

Las víctimas optaron por huir del lugar, cruzándose casualmente con una patrulla de la Policía Nacional que se encontraba desarrollando funciones de seguridad y prevención de hechos delictivos por la zona. Ante el aviso, los agentes localizaron y detuvieron de forma inmediata al autor de las amenazas.

Los agentes encontraron oculto en su pantalón el cuchillo. Fue imputado como autor de un delito de robo con violencia y puesto a disposición de la autoridad judicial donde se dispuso su inmediato ingreso en prisión provisional.