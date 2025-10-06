Emergencias
Muere un hombre en el incendio de su casa en Cartagena: quedó atrapado al ir en silla de ruedas
Otra mujer, de 76 años, fue llevada al Santa Lucía porque había tragado mucho humo
Un hombre de 52 años de edad murió este lunes por la tarde en el incendio de su vivienda de Los Barreros, en Cartagena, informa Emergencias.
Alrededor de las tres menos cuarto de la tarde, una llamada alertó al 112 de que salía mucho humo negro de una casa ubicado en un bajo de la calle Isabel la Católica, y que podía haber personas atrapadas. Se necesitaba ayuda de manera urgente.
Rejas en las ventanas
Hasta el lugar, un domicilio en planta baja con ventanas enrejadas, se desplazaron agentes de la Policía Local de Cartagena, bomberos de Cartagena y varias ambulancias.
Los policías, que fueron los primeros en llegar, sacaron al hombre más afectado y comenzaron a practicarle las primeras maniobras de reanimación, a la espera de la llegada de los sanitarios. Lamentablemente, no pudieron salvar la vida del vecino, el cual, a falta del resultado de la autopsia, murió por inhalación de humo.
El hombre no pudo salir por sus medios porque se encontraba en silla de ruedas, explicaron vecinos de la zona. Eso dio lugar a que quedase atrapado.
Los servicios de emergencias, del mismo modo, atendieron a otros vecinos, algunos de ellos familiares de la víctima mortal.
Una mujer de 76 años de edad fue trasladada al Santa Lucía, dado que también había tragado mucho humo.
Con las pesquisas recién iniciadas, se desconocen las causas que originaron el incendio.
- Las culebras toman un barrio de Cartagena
- Una veintena de terrazas covid regresan a la ciudad de Murcia y una pedanía
- El Bono Turístico con el que se paga la mitad en 71 hoteles llega el miércoles
- Dudas sobre la formación de los dos conservadores del ARQVA de Cartagena
- En directo: FC Cartagena-SD Tarazona
- El joven que tiroteó a los porteros que no le dejaron entrar a una discoteca de Alcantarilla por ir en chándal, libre
- Veinte años de polémica: Novo Carthago frente a la justicia
- Hospitalizado un hombre de 64 años tras el choque de dos vehículos en Molina de Segura