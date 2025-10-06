A principios del mes de mayo, la Guardia Civil confirmaba el hallazgo de dos cadáveres en la nave donde se trata de dar con el rastro de Jean Mirabeau Ngoho y Siaka Coulibaly, los dos hombres a los que la Guardia Civil buscaba en Librilla. Los restos estaban ocultos en un pozo del enorme recinto del municipio, donde tiene sus instalaciones la cerrada firma Porkytrans, en concurso de acreedores. Y quien dio con ellos no fue un humano: fue Dlyan, un agente canino al que ahora ha condecorado, precisamente por este trabajo, el ministro Grande-Marlaska.

Cabe recordar que el domingo 4 de mayo los investigadores de la Guardia Civil de Murcia detuvieron a los dos encargados de la empresa en cuestión. Aquel lugar era el último donde habían sido vistos dos inmigrantes, Jean Mirabeau y Siaka Coulibaly, que acudieron allí para reunirse, según la investigación de la Guardia Civil, con el encargado de la empresa Porkytrans y su sobrino. El problema es que la nave y los terrenos ocupan más de 35.000 metros cuadrados, con varias zonas en obras (incluida alguna del AVE), decenas de pozos, balsas de agua y hasta camiones frigoríficos abandonados.

El ministro Marlaska condecora a Dylan, el perro que encontró los cadáveres escondidos en el pozo de una nave de Librilla. / L. O.

El lunes comenzó la búsqueda de los cadáveres. "Los perricos daban apoyo a la inspección ocular que hacían los agentes de Criminalística (ECIO)", comentaba a este diario un agente. El trabajo de un K-9 es muy intenso. Llegan con la nariz donde los ojos de los guardias civiles no pueden hacerlo. "Trabajan 15 o 20 minutos y tienen que parar a descansar", explicaba.

"Se puso nervioso"

Junco, Enzo y Dylan, los tres agentes caninos llegados desde Madrid a la Región, se iban turnando en su trabajo. Poco después de las seis de la tarde del miércoles 7 de mayo le tocaba trabajar a Dylan. El juez ya había mandado a prisión a los dos sospechosos del doble crimen, pero faltaban los cuerpos de las víctimas. Los rastreos se estaban haciendo en en el interior de la nave. Allí había un enorme depósito de mil litros de agua rodeado por palets, "una especie de jaula de agua", recuerda uno de los investigadores.

En ese momento, según fuentes de la investigación, Dylan se "puso nervioso y trató de meterse por debajo de los palets". Varios guardias civiles apartaron esa mole de madera y agua. Debajo vieron que había una arqueta. Dylan volvió a acercarse y se quedó parado, inmóvil, sobre la tapa. Al abrirla, los investigadores descubren que hay una lámina de agua y otra tapa más.

Cuando los agentes la abren, ven un líquido oscuro (luego sabrán que es aceite usado) y mucho material sumergido: maderas, chapas, plásticos, sacos de cal viva, de sosa caústica… En el fondo del pozo se aprecia un bulto con forma humana, el cadáver de una persona. Dylan ha terminado su trabajo y se ha quedado quieto hasta que le han dado su premio, su juguete. Llegan los abrazos y las felicitaciones por el trabajo de ese "perrico blanco" que ha resultado clave en la resolución.

Distinción del ministro

Durante la celebración de la Patrona de la Guardia Civil, en Cuenca, este fin de semana, el ministro "hizo entrega de dos Menciones de Honor al Mérito Canino a Chico, perro detector de drogas y tabaco, y a Dylan, perro detector de restos biológicos; Chico por haber resaltado notoriamente durante los 11 años que lleva de servicio en la Comandancia de Alicante y por los que su guía ha recibido distintas felicitaciones en operaciones antidroga, y Dylan por un servicio extraordinario realizado el pasado mes de mayo cuando localizó dos cuerpos sin vida en el interior de una alcantarilla de una finca de la localidad de Librilla", indica el Ministerio del Interior.

Los tres agentes caninos de la Unidad Cinológica Central especializados en detectar restos biológicos participan ya en los principales casos criminales de la Guardia Civil. Los tres son familia (Dylan y Junco son hermanos y Enzo es su sobrino). Dylan, el que encontró los cadáveres en la nave de Librilla, hizo su primer servicio con solo nueve meses: ayudó a detener a un toxicómano que había violado y asesinado a una anciana.

En 2024, Dylan también marcó como positivo en sangre un cuchillo que tenía en su casa el asesino de Mateo, un niño de 11 años que murió apuñalado en Mocejón (Toledo).

Y también fue Dylan el que encontró ADN de Esther López, la joven atropellada y muerta en Traspinedo (Valladolid), en la moqueta interior del maletero del coche de su amigo y ahora acusado del crimen, Óscar. Dylan llegó incluso a detectar restos de sangre dentro del coche, pero los análisis del laboratorio no pudieron dar validez judicial a su positivo. Su nariz es más potente que el ojo humano y también, a veces, que los aparatos científicos.

Más condecoraciones

Durante el acto de Cuenca se dieron diversas condecoraciones más de la Guardia Civil a miembros del Cuerpo, miembros de las Fuerzas Armadas y de otros Cuerpos de Seguridad, así como a personal civil y agentes caninos de la Guardia Civil en sus categorías de Gran Cruz, Cruz de Plata, Cruz con distintivo Rojo y Blanco.

Entre las condecoraciones impuestas destacó la Cruz de la Orden del Mérito de la Guardia Civil, con distintivo Rojo concedida al guardia civil René Gabriel Álvarez Redondo, quien salvó en verano de 2023, estando fuera de servicio, a tres niños de ser ahogados en la playa de Planetari del Grau (Castellón). El agente tuvo que permanecer ingresado para recuperarse ya que durante el rescate tragó una importante cantidad de agua.