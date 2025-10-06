El joven que tiroteó a los porteros que no le dejaron entrar a una discoteca de Alcantarilla por ir en chándal, libre

Cuatro años y medio entre rejas. Es la sentencia del joven que disparó a dos porteros de la discoteca Pantera de Alcantarilla. El cual, no obstante, se libra de ingresar en prisión.

La Audiencia Provincial de Murcia, en cumplimiento del acuerdo de conformidad, acuerda dejar en suspenso el cumplimiento efectivo de las penas de prisión durante cuatro años y seis meses a condición de que durante ese tiempo el sujeto no vuelva a delinquir y abone a las víctimas las indemnizaciones que aún ha de pagar (que ascienden a 15.000 euros). Esa cantidad podrá abonarla en diez mensualidades y, además, la suspensión está condicionada también al pago de una multa cercana a los 1.100 euros.

¿Qué ocurrió para acabar a tiros? Que los dos hombres le prohibieron la entrada al local al chico de 26 años por ir vestido de chándal. Le indicaron que no era la vestimenta adecuada para acceder al establecimiento, momento en el que el joven de origen marroquí sacó una pistola y atacó a los trabajadores, que quedaron heridos en las piernas. A continuación, escapó. Aunque lo pillaron pronto.

La sentencia, a la que ha tenido acceso Efe, le impone esa condena por dos delitos de homicidio en grado de tentativa y por otro de tenencia ilícita de armas al haber utilizado una pistola que no ha sido encontrada y para la que carecía de licencia.

Los hechos tuvieron lugar en la madrugada de Día de Reyes de 2024, en el Polígono Industrial Oeste, donde se encuentra el local. Tras el tiroteo, los testigos llamaron de inmediato a Emergencias, y uno de ellos prestó auxilio a las víctimas.

Hasta el lugar se movilizaron varias patrullas de la Policía Nacional y Local de Alcantarilla, que se encargaron de practicarles un torniquete a los afectados para evitar que se desangrasen. Las víctimas, de 34 y 39 años, fueron trasladadas por las ambulancias al Virgen de la Arrixaca de Murcia.

También trabajos comunitarios

La Audiencia lo condena igualmente a 50 días de trabajos en beneficio de la comunidad por haber llegado a la discoteca a bordo de un coche pese a tener retirado el permiso de conducir.

En concepto de responsabilidad civil deberá abonar a uno de los porteros heridos una indemnización de 5.000 euros, y al otro, de 25.000, en ambos casos, por las lesiones sufridas y las secuelas que les han quedado.

Finalmente, deberá abonar al Servicio Murciano de Salud (SMS) casi 25.000 euros por la asistencia prestada a los heridos.