Una joven, al hospital por un golpe en la cabeza durante una riña multitudinaria en Molina de Segura

Una mujer de 32 años de edad acabó en el hospital este fin de semana tras recibir un golpe en la cabeza durante una riña multitudinaria en Molina de Segura, indican fuentes policiales y sanitarias.

Los hechos ocurrían sobre la una menos cuarto de la mañana, hora a la que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad tuvieron conocimiento de que se estaba produciendo una pelea, con muchas personas involucradas en la misma, en la terraza de un bar ubicado en la Plaza Chica, en la urbanización La Alcayna.

Al lugar se movilizó una ambulancia del 061, cuyos sanitarios atendieron in situ a la mujer, para posteriormente trasladarla al Morales Meseguer de Murcia. Presentaba un fuerte golpe en la cabeza, producido, al parecer, con un objeto contundente.

Investigación en marcha

Testigos aseguraron que la mujer llegó a perder el conocimiento y que hubo más lesionados, aunque de escasa entidad. Se trataría de participantes que presentaban heridas en diferentes partes del cuerpo que no revestían gravedad, pero que evidenciaban que se había producido una agresión.

Del caso se ha hecho cargo la Policía Nacional, cuerpo competente para asumir la investigación. Por el momento, no se han efectuado detenciones, aunque varios de los implicados estarían identificados. No ha trascendido si alguien ha llegado a presentar denuncia por lo sucedido.