Interceptado con billetes falsos en su coche en Murcia: "Le juro que eso no es mío"

La presencia de varios agentes de la Policía Nacional en Ronda Norte, una de las principales vías de acceso a la capital de la Región llamó la atención, este lunes por la tarde, de los conductores y peatones que lo presenciaron.

A raíz de que un conductor realizó un giro extraño en la autovía, los policías se percataron de que era posible que tuviese algo que ocultar, por lo cual lo siguieron. Le dieron el alto nada más entrar en la ciudad de Murcia, en concreto por Ronda Norte. El hombre salió del coche y permaneció sentado en una especie de cercado de una zona ajardinada. A aguardar a que la Policía hiciese su trabajo.

Profesionales de la Policía Nacional, durante el despliegue en Ronda Norte, en Murcia. / A. L. H.

Al lugar se movilizaron profesionales de la Unidad Especial de Guías Caninos de Murcia de la Policía Nacional. Una perra, Mía, especializada en drogas y billetes de curso legal, detectó en el interior del automóvil del hombre dinero sospechoso. Se trataba de billetes que, al parecer, habían sido falsificados.

"No es mío", alegó el hombre, que no fue detenido: al tratarse de una cantidad que no sobrepasaba los 400 euros, el varón pudo volver al volante de su coche y reanudar la marcha.

El despliegue policial duró más de una hora desde que pararon el turismo hasta que concluyó. "Se lo juro que esto me lo han metido", espetó el hombre a los profesionales del cuerpo cuando se marchaba.