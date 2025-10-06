Un indigente apuñala a otro en el Parque de la Pólvora en Murcia

Un hombre de 55 años de edad, cuya identidad no ha trascendido, ha sido detenido por apuñalar a otro con un cuchillo de cocina en el transcurso de una riña en la calle en Murcia, indican fuentes policiales.

Los hechos tuvieron lugar el sábado, sobre las diez de la noche, en la calle Pasos de Santiago, cerca del Parque de la Pólvora, cuando dos varones comenzaron a pelearse, la discusión fue subiendo de tono y, en un momento dado, uno de ellos acuchilló al otro por la espalda. Tanto víctima como sospechoso serían personas en situación de calle que pernoctaban en las inmediaciones del jardín.

Al tener conocimiento de lo que estaba sucediendo, al lugar se movilizaron agentes del área de Seguridad Ciudadana de la Policía Local de Murcia, que hallaron en el lugar a la víctima, con un navajazo en la espalda, y sangrando, aunque consciente, así como a dos viandantes que afirmaron que fueron testigos de los hechos.

Tiró el cuchillo

Los testigos fueron quienes identificaron al presunto autor, que se encontraba en la zona todavía, y los policías procedieron al arresto del sospechoso.

Los municipales procedieron a cachear al hombre, el cual no llevaba ya el arma consigo. Después, los municipales hicieron una batida por el jardín y hallaron el arma, un cuchillo de cocina, en unos arbustos. Donde, supuestamente, la habría arrojado el sospechoso.

El afectado, un hombre de 59 años, fue trasladado en ambulancia al Virgen de la Arrixaca de Murcia.

El presunto agresor fue trasladado primero a un centro de salud y luego a la Comisaría de Distrito del Carmen y puesto a disposición de la Policía Nacional, cuerpo competente para hacerse cargo de la investigación.