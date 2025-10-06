Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Accidente

Herido grave al caerle encima una viga desde un camión en Lorquí

El hombre, de 44 años, ha sido trasladado al hospital Morales Meseguer

Servicios de emergencias en el lugar del accidente

Servicios de emergencias en el lugar del accidente / 112

EFE

Servicios de emergencia han atendido y trasladado al hospital a un hombre de 44 años que ha resultado herido grave al caerle encima una viga desde un camión cuando estaba trabajando en una empresa del polígono industrial El Saladar de Lorquí, ha informado este lunes el 112.

El 1-1-2 recibía llamadas informando del accidente a las 08:57 horas y al lugar se han movilizad patrullas de la Guardia Civil, Policía Local, bomberos del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento de la Región de Murcia y una Unidad Móvil de Emergencias con sanitarios de la Gerencia de Urgencias y Emergencias 061.

Los bomberos aseguraron el lugar para evitar la caída de más material, mientras que el accidentado fue estabilizado por los sanitarios y trasladado en la UME al hospital Morales Meseguer de Murcia con heridas graves.

El incidente ha sido comunicado al Instituto de Seguridad y Salud Laboral de la Región de Murcia.

