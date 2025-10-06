Investigación
Doce detenidos, entre ellos menores, en el registro a un secadero de marihuana en Cartagena
Fueron intervenidos en el interior de una vivienda más de 26 kilogramos de cogollos y cerca de 15 kilos de plantas
La Policía Nacional ha detenido a una docena de personas, dos de ellas menores de edad, como presuntas responsables de un secadero de marihuana en el interior de una vivienda en Cartagena según informaron fuentes del Cuerpo en un comunicado.
Durante el registro fueron intervenidos más de 26 kilogramos de cogollos de marihuana en proceso de secado, ya preparados para su distribución, así como cerca de 15 kilos de plantas y todo el aparataje propio de estas instalaciones, como lámparas, ventiladores, filtros y transformadores.
Además, la Policía Nacional pudo constatar la existencia de una conexión fraudulenta de electricidad que generaba un importante riesgo de incendio con peligro para la vida y la integridad de los vecinos de la zona.
Durante el operativo se contó con la colaboración de la Policía Local de Cartagena en el marco del dispositivo de seguridad desplegado en el registro de la vivienda.
Según se desprende de la investigación, las labores de secado eran realizadas por dos menores de edad que han sido arrestados.
A los detenidos se les atribuye la presunta autoría de los delitos contra la salud pública y defraudación de fluido eléctrico. El principal investigado ha ingresado en prisión por orden de la autoridad judicial.
- Las culebras toman un barrio de Cartagena
- Una veintena de terrazas covid regresan a la ciudad de Murcia y una pedanía
- En directo: FC Cartagena-SD Tarazona
- Veinte años de polémica: Novo Carthago frente a la justicia
- Hospitalizado un hombre de 64 años tras el choque de dos vehículos en Molina de Segura
- Preocupación de los decanos de Matemáticas por el bajo nivel con el que llegan los alumnos
- 90k Camino de la Cruz (salida desde Murcia, paso por la Ribera y Campos del Río)
- Muere un hombre atrapado en un contenedor de ropa en Murcia