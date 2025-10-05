Emergencias
Hospitalizado un hombre de 64 años tras el choque de dos vehículos en Molina de Segura
El varón quedó atrapado en el interior de su coche y fue necesaria la intervención de los bomberos
Un hombre de 54 años resultó herido este domingo por la tarde después del impacto entre dos vehículos en la carretera del Llano de Molina, en Molina de Segura, según indicó Emergencias.
De acuerdo con la misma fuente, el accidente de tráfico se produjo pasadas las 17.00 horas. Los testigos que se pusieron en contacto con el 112 Región de Murcia informaron de que al menos uno de los afectados quedó atrapado en el interior del coche tras el golpe.
Para llevar a cabo su excarcelación y estabilización fue necesaria la intervención de los Bomberos del CEIS, además de la Policía Local y una ambulancia del 061. Tras el rescate, realizado por los bomberos, los sanitarios estabilizaron al varón, policontusionado, y le trasladaron al hospital Morales Meseguer de Murcia.
