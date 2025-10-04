Muere un hombre atrapado en un contenedor de ropa en Murcia

Un hombre de unos 40 años de edad, cuya identidad no ha trascendido, ha sido hallado muerto este sábado en el interior de un contenedor de reciclaje de ropa en Murcia, informa Emergencias.

Ocurría minutos antes de las siete de la mañana, en la calle Mayor de la población de Puente Tocinos. Eran agentes de la Policía Local de Murcia los que llamaban a Emergencias para alertar de que había una persona atrapada en un contenedor. Unos vecinos, al ver, habían tratado de sacarlo, sin éxito.

Al lugar se movilizó una unidad médica de emergencias, cuyos sanitarios solo pudieron certificar el deceso.

A la espera de la autopsia

Se alertó al forense de guardia, que se desplazó también al lugar. Los restos mortales del varón fueron trasladados al Instituto de Medicina Legal de Murcia, para que sea la autopsia la que confirme si esta persona sufrió una muerte violenta.

La Policía Nacional, Cuerpo encargado de asumir la investigación, aguardará, para continuar con las pesquisas, al informe del forense. En principio, según fuentes cercanas, no se aprecian signos de que sea un crimen. La Policía sospecha que se trató de un accidente mortal cuando esta persona se encontraba rebuscando en el depósito, apuntan las mismas fuentes.

Una muerte puede ser homicida, voluntaria o accidental, aunque los investigadores, a priori, ha de descartarse que sea una muerte violenta. La principal hipótesis es que quedó atrapado en el contenedor, el cual tiene un mecanismo que puede producir la asfixia de la persona que se introduce en él. La investigación acaba de comenzar y todas las hipótesis se encuentran abiertas.

No es la primera vez que pasa algo así en Murcia. El año pasado, un joven era encontrado sin vida en un contenedor de ropa de la pedanía murciana de La Alberca.