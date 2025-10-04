Investigan la muerte de una vecina de 82 años de El Portús que temía ser desalojada: "Sufría coacciones"

Una mujer de 82 años, llamada Margaret, fue hallada sin vida este viernes por la noche en su casa de El Portús, en Cartagena. Algunos residentes afirman que esta octogenaria "sufría coacciones" para que dejase su domicilio.

Ocurría sobre once y cuarto de la noche de este viernes, hora a la que se alertó a Emergencias. Fue un vecino el que telefoneó para alertar de que había una señora fallecida. Al complejo se movilizó una ambulancia, cuyos sanitarios solo pudieron confirmar la muerte. Se alertó a la Benemérita y al forense de guardia, que se desplazó también al lugar.

Los restos mortales de la vecina fueron trasladados al Instituto de Medicina Legal de Murcia, a su área ubicada en la ciudad portuaria, para que sea la autopsia la que confirme si esta persona sufrió una muerte violenta.

A la espera de la autopsia

La Guardia Civil, Cuerpo encargado de asumir la investigación, aguardará, para continuar con las pesquisas, al informe del forense. En principio, según fuentes cercanas, no se aprecian signos de que sea un crimen. La primera hipótesis que manejan es que la mujer muerta por asfixia y no se descarta que se pueda tratar de un suicidio.

El furgón sale del camping con los restos mortales de la mujer. / Juana Martínez

Margaret vivía desde hace décadas en el camping junto a su marido Collin, también octogenario. Collin se encontraba en el domicilio cuando se produjo el hallazgo del cuerpo.

Vecinos de la zona aseguraron a este diario que hace apenas unos días, esta mujer y su esposo volvieron a mantener una reunión con representantes de la empresa dueña del complejo, encuentro en el cual los vecinos volvieron a decir que no se iban de su casa.

Cabe recordar que varios residentes denunciaron al camping por coacciones, pero todas las causas se archivaron.

"Libertad presos recluidos por el camping"

‘Nos vendieron las casas y ahora nos las quieren quitar por la fuerza. No al muro. Libertad presos recluidos por el camping. Desprivatización de la playa pública de Cala Morena. Acceso por zona de tránsito de servidumbre de Costas y de la rambla del Portús. Cala Morena nudista y libre. ¿Arroyo mira para otro lado porque el abogado de Taiga se lo ha mandado? El acceso a la playa es un derecho, no se negocia. El dinero es su poder, nuestra unión su perdición. Señoros de Taiga no nos roben’.

Estas son algunas de las proclamas que los propietarios de viviendas e inquilinos del camping del Portús, junto a usuarios y vecinos de la zona esgrimieron el pasado mes de mayo a las puertas de las instalaciones.