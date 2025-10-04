Emergencias
Heridos dos septuagenarios tras volcar con en coche en la A-30 a la altura de La Alberca
Su vehículo fue el único implicado en el accidente y fueron trasladados a La Vega
Un hombre de 72 años y una mujer de 74 resultaron heridos este sábado por la tarde después de volcar con su vehículo cuando circulaban por la autovía A-30, a la altura de La Alberca, en Murcia, según indicó Emergencias.
De acuerdo con la misma fuente, el accidente de tráfico, en el que solo estuvo implicado un coche, se produjo sobre las 15.00 horas. Al lugar se desplazaron Guardia Civil y una ambulancia del 061, que atendieron a los afectados, ambos trasladados al hospital La Vega de Murcia.
