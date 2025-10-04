Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Violencia sexual

Acosa a una joven por la calle en Murcia y le lame la cara al grito de "te quiero"

El hombre, de 50 años, siguió a su víctima de madrugada por la ciudad desde La Merced hasta Vistalegre

Un momento de la protesta contra la violencia machista el 25N en Murcia.

Un momento de la protesta contra la violencia machista el 25N en Murcia. / Israel Sánchez

Ana Lucas

Acosó a una joven por la calle en Murcia, de madrugada, desde La Merced hasta el barrio de Vistalegre, se abalanzó sobre ella y le lamió la cara al grito de «te quiero». Es lo que el Juzgado de lo Penal Nº 6 de Murcia considera probado que hizo un sujeto, que ahora tiene 50 años de edad, en febrero de 2022. El hombre fue condenado por un delito de abuso sexual a un año y medio de cárcel y a indemnizar a su víctima con mil euros.

Al ser el individuo de Marruecos, «acuerdo la ejecución de la pena privativa de libertad en sus dos terceras partes y la sustitución del resto por la expulsión del territorio nacional, con la subsiguiente prohibición de regresar a España en un plazo de cinco años contados a partir de la fecha en que se haga efectiva la expulsión, con expreso apercibimiento de que se procederá a hacer cumplir el resto de pena sustituida si el penado regresase a España antes de dicho término», estableció entonces el juez.

El condenado recurrió la sentencia ante la Audiencia Provincial y alegó que había «contradicciones» en la declaración de la víctima, una mujer de 28 años a la cual, según el relato de hechos probados, también agarró la mano e intentó besar.

La Sección Tercera de la Audiencia Provincial, al desestimar el recurso del hombre y confirmar íntegramente las penas impuestas, destaca que «fue la víctima quien, apenas quince días después de lo ocurrido identificó personalmente al acusado en la calle -está en el origen del atestado, con su detención por un delito patrimonial contra otra persona-, ratificó dicha identificación en diligencia fotográfica policial y, lo más importante, en la vista oral lo confirmó mirando al acusado en la sala».

