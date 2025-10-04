Violencia sexual
Acosa a una joven por la calle en Murcia y le lame la cara al grito de "te quiero"
El hombre, de 50 años, siguió a su víctima de madrugada por la ciudad desde La Merced hasta Vistalegre
Acosó a una joven por la calle en Murcia, de madrugada, desde La Merced hasta el barrio de Vistalegre, se abalanzó sobre ella y le lamió la cara al grito de «te quiero». Es lo que el Juzgado de lo Penal Nº 6 de Murcia considera probado que hizo un sujeto, que ahora tiene 50 años de edad, en febrero de 2022. El hombre fue condenado por un delito de abuso sexual a un año y medio de cárcel y a indemnizar a su víctima con mil euros.
Al ser el individuo de Marruecos, «acuerdo la ejecución de la pena privativa de libertad en sus dos terceras partes y la sustitución del resto por la expulsión del territorio nacional, con la subsiguiente prohibición de regresar a España en un plazo de cinco años contados a partir de la fecha en que se haga efectiva la expulsión, con expreso apercibimiento de que se procederá a hacer cumplir el resto de pena sustituida si el penado regresase a España antes de dicho término», estableció entonces el juez.
El condenado recurrió la sentencia ante la Audiencia Provincial y alegó que había «contradicciones» en la declaración de la víctima, una mujer de 28 años a la cual, según el relato de hechos probados, también agarró la mano e intentó besar.
La Sección Tercera de la Audiencia Provincial, al desestimar el recurso del hombre y confirmar íntegramente las penas impuestas, destaca que «fue la víctima quien, apenas quince días después de lo ocurrido identificó personalmente al acusado en la calle -está en el origen del atestado, con su detención por un delito patrimonial contra otra persona-, ratificó dicha identificación en diligencia fotográfica policial y, lo más importante, en la vista oral lo confirmó mirando al acusado en la sala».
