A tiros en una discoteca de Alcantarilla de madrugada: los sospechosos huyen en dos coches

La Policía investiga qué pasó de madrugada en el exterior de un local de ocio de Alcantarilla, donde unos individuos la emprendieron a tiros y posteriormente escaparon en dos vehículos, indican testigos y confirman fuentes policiales.

Los hechos tenían lugar sobre las tres de la mañana de este viernes, en una discoteca ubicada en el Polígono Industrial Oeste de San Ginés, en concreto, en una zona que pertenece a Alcantarilla.

Tres llamadas de testigos alertaron a los Cuerpos de Seguridad: se estaban produciendo tiros, y los los estaban escuchando tan cerca que tuvieron que echarse al suelo, a fin de proteger su integridad y no resultar heridos.

Los sospechosos escaparon a toda velocidad en dos turismos.

Afortunadamente, los disparos no llegaron a alcanzar a nadie y no fue preciso desplazar al escenario a ningún profesional sanitario ni ambulancia.

Se da la circunstancia de que el mismo local de ocio, en agosto, fue escenario de un suceso en el que un joven fue apuñalado y amenazado con un arma de fuego. Por ese caso se produjeron dos arrestos.

Volviendo al tiroteo de este viernes, la Policía Nacional, que desplazó varias unidades al Polígono, se ha hecho cargo de la investigación del caso, la cual se centra en tomar declaración a los testigos y revisar las cámaras de seguridad de la zona, a fin de comprobar si han captado algo que pueda llevar a la identificación, localización y posterior detención de los sospechosos. Algunos testigos apuntan que se trataba de cinco varones; otros han afirmado que vieron el modelo y marca de los automóviles en los que se marcharon del lugar.

Las pesquisas, recién iniciadas, se encuentran en marcha.