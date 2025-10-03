Recuperan un barco robado en Francia y con destino Cartagena

La Guardia Civil ha detenido en Alicante a dos jóvenes argelinos de 28 y 29 años tras detectar en la autovía A-7, a la altura de San Vicente del Raspeig, un todoterreno que transportaba en un semirremolque robado una embarcación semirrígida sustraída en Francia el mismo día, lancha que está valorada en 120.000 euros y fue localizada gracias al GPS. Los arrestados se dirigían a Cartagena con la embarcación, según ha revelado la investigación.

Uno de los detenidos, el joven de 28 años, estaba reclamado por un juzgado de Marsella por un asesinato, pertenencia a banda armada y tenencia de armas y explosivos. Ambos pasaron a disposición judicial en Alicante y se acordó el ingreso en prisión del reclamado por asesinato.

Los hechos tuvieron lugar en la tarde del 9 de septiembre, cuando la Guardia Civil recibió un aviso sobre la geolocalización de una embarcación robada ese mismo día en el puerto francés de Saint-Cyr-sur-Mer (Francia). La señal situaba el objeto en movimiento por carreteras de la provincia de Alicante.

Ante esta información, el Puesto Principal de la Guardia Civil de San Vicente del Raspeig estableció un dispositivo de búsqueda en la A-7, en las inmediaciones de un área de servicio del municipio de Tibi. La lancha fue detectada inicialmente a la altura de Castalla y poco después, los agentes detectaron, en la zona del Maigmó, un todoterreno que remolcaba una embarcación con características similares a las reseñadas.

Arresto

Al dar el alto reglamentario, el conductor hizo caso omiso, prolongando la huida durante varios kilómetros hasta abandonar la vía por una salida secundaria hacia la partida alicantina de El Moralet. Finalmente, el vehículo se detuvo, momento en el que los agentes identificaron al conductor y localizaron a un segundo varón escondido entre los asientos traseros.

Las comprobaciones posteriores confirmaron que el semirremolque había sido sustraído en 2024 en Les Pennes-Mirabeau y que la embarcación había sido robada el mismo día en Saint-Cyr-sur-Mer. Ambos fueron detenidos y los vehículos trasladados a dependencias de la Guardia Civil en el puerto de Alicante, donde quedaron depositados.

La actuación se llevó a cabo en estrecha coordinación con el Centro de Cooperación Policial y Aduanera (CCPA) y con la Oficina SIRENE (Supplementary Information Request at the National Entries) España, que confirmaron los antecedentes de los detenidos en Francia, quienes contaban por multitud de delitos contra las personas, patrimonio y por organización criminal.

Entre ellos, el pasajero del vehículo se encontraba buscado por las autoridades judiciales francesas por una orden europea de detención y entrega (OEDE) por un asesinato y otros delitos, instruyéndose diligencias por parte del Equipo de Policía Judicial de San Vicente del Raspeig.

A los detenidos se les imputaron dos delitos de hurto de vehículos y fueron puestos a disposición del juzgado de guardia de Alicante. La autoridad judicial decretó el ingreso en prisión del joven reclamado por las autoridades francesas. Además, la embarcación, el semirremolque y el todoterreno intervenidos fueron puestos a disposición judicial.

Con esta operación, la Guardia Civil refuerza la cooperación policial internacional en la lucha contra la delincuencia organizada transfronteriza, impidiendo la introducción en España de bienes sustraídos y asegurando la puesta a disposición de la justicia de personas reclamadas por delitos de especial gravedad.