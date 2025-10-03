Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Emergencias

Arde un autobús urbano en la puerta de la UCAM en Murcia

Ocho bomberos en dos vehículos se movilizan para sofocar las llamas, que generaron una enorme columna de humo negro

Un autobús urbano arde a las puertas de la UCAM

Un autobús urbano arde a las puertas de la UCAM

L.O.

Ana Lucas

Ana Lucas

Los hechos tenían lugar al mediodía de este viernes, en la rotonda de acceso al Campus de los Jerónimos, perteneciente a la Universidad Católica San Antonio de Murcia (UCAM), cuando, por causas que se investigan, un autobús comenzó a arder.

Las llamas generaron también una enorme columna de humo negro, visible a kilómetros.

Al lugar se movilizaron ocho efectivos de los Bomberos de Murcia, en dos vehículos.

El bus quedó completamente calcinado por la acción del fuego.

El bus quedó completamente calcinado por la acción del fuego. / Israel Sánchez

El bus afectado es uno de los verdes que realizan recorridos urbanos y pertenece a la empresa MoviBus. Se trata del transporte público que depende de la Comunidad. Quedó completamente calcinado por la acción del fuego.

El suceso dio lugar a que se cortase la corriente eléctrica en la vía pública en la zona y a la inhabilitación de las dos últimas paradas del tranvía que va a la universidad, indicaron fuentes municipales.

No consta que se hayan producido daños personales.

(Habrá ampliación)

TEMAS

Tracking Pixel Contents