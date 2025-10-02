Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Muere un hombre de 77 años atropellado por un coche en Mula

Ha ocurrido a primera hora de la mañana a la altura del cruce con el camino del Curtis

Alba Marqués

Un hombre de 77 años ha fallecido esta mañana tras ser atropellado por un coche en Mula, según han informado fuentes del Centro de Coordinación de Emergencias de la Región de Murcia

El suceso ha tenido lugar pasadas las 7 horas en la variante de Mula, a la altura del cruce con el camino del Curtis.

Al lugar del accidente se han desplazado patrullas de la Policía Local, Guardia Civil y ambulancias con sanitarios de la Gerencia de Urgencias y Emergencias 061, que no han podido hacer nada por salvar la vida del hombre.

