Violencia de género
Detenido en Beniaján por agredir a su pareja delante de su hija menor
Se investiga como un posible delito de violencia de género
EFE
Agentes de la Policía Local de Murcia, adscritos a la unidad de Beniaján, detuvieron ayer a un hombre como presunto autor de un delito de violencia de género tras agredir a su pareja durante una fuerte discusión en la que estaba presente la hija menor de ambos.
En otra actuación, agentes de la Unidad Motorista interceptaron en la pedanía de Los Dolores un vehículo de movilidad personal (VMP) que circulaba a velocidad excesiva, superando la máxima permitida por construcción. El conductor carecía de la autorización administrativa necesaria y fue denunciado.
Por último, en la madrugada de hoy, agentes de Seguridad Ciudadana detuvieron a una mujer en el barrio de La Paz, tras ser interceptada como presunta autora de un hurto cometido en Los Dolores. Al percatarse de la presencia policial, la sospechosa arrojó al suelo un teléfono móvil.
