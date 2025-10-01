Accidente
Cae un coche desde el puente de la A-7 a la altura de Javalí Nuevo
El coche se ha precipitado a una zona de huerta
Un coche se ha salido de la vía y ha caído entre 15 y 20 metros desde el puente de la A-7 ubicado a la altura de la pedanía murciana de Javalí Nuevo.
El accidente ha ocurrido a primera hora de la tarde, sobre las 15:30 horas, en el punto kilométrico 575 de la citada autovía, a la altura de la Base Aérea de Alcantarilla.
En el tramo del puente próximo al río Segura, a la altura de Javalí Nuevo, el turismo se ha salido del carril y se ha precipitado a una zona de huerta. Una caída de más de diez metros. Según testigos presenciales, en el siniestro estarían implicados al menos dos vehículos.
Hasta el lugar se han desplazado Policía Local de Murcia, bomberos y una ambulancia del 061. Por el momento aún se desconoce la cantidad de ocupantes del vehículo y su estado tras el accidente, un dato que se confirmará en las próximas horas.
El accidente de tráfico ha obligado a cerrar el carril izquierdo y está provocando hasta ocho kilómetros de retenciones en la A-7, en sentido Murcia,
Habrá actualización
