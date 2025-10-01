Agresión
Atacan con una navaja y amenazan con una pistola a dos hombres en una discoteca de Alcantarilla
La agresión ocurrió en el cuarto de baño del local y las víctimas ingresaron con heridas graves en un centro hospitalario
La Policía Nacional ha detenido a dos hombres por atacar con una navaja tipo mariposa y amenazar con una pistola a otros dos varones, heridos de gravedad en el cuarto de baño de una discoteca de Alcantarilla. A los arrestados se les investiga por un posible delito de homicidio en grado de tentativa.
Los hechos ocurrieron el pasado día 26 de agosto de madrugada en una discoteca situada en la localidad de Alcantarilla cuando una de las víctimas se encontraba con otro hombre en el cuarto de aseo.
En ese momento accedieron al lugar los dos detenidos y les agredieron con un arma blanca, una navaja tipo mariposa, y les amenazaron con un arma de fuego, causándoles lesiones de gravedad de las que tuvieron que ser asistidos en un centro hospitalario.
A raíz de la denuncia presentada por las víctimas, se iniciaron diferentes líneas de investigación y, tras numerosas pesquisas policiales, los agentes consiguieron identificar a los presuntos agresores.
El dispositivo de búsqueda desplegado en la ciudad de Murcia por los agentes de la Policía Nacional permitió la detención de los dos responsables de la agresión, logrando intervenir el arma blanca utilizada en los hechos.
Finalmente, los dos detenidos fueron puestos a disposición de la Autoridad Judicial para la adopción de las medidas cautelares oportunas.
