Roba en cinco casas de Aljucer y Los Garres en 24 horas

Un hombre ha sido detenido en Murcia tras ser sorprendido robando en una vivienda de Aljucer y vinculado a otros cuatro robos en Los Garres y Aljucer en las últimas 24 horas gracias a cámaras de seguridad, objetos encontrados en su mochila y el reconocimiento de las víctimas, quedando en prisión provisional.

Una llamada recibida en la sala del CIMACC 091 de la Policía Nacional alertaba del posible intento de robo en una vivienda situada en la pedanía murciana de Aljucer, observando a un individuo en el interior del inmueble, lo que motivó que se desplazaran de manera inmediata hasta el lugar los agentes de Policía Nacional más cercanos.

A su llegada, junto con agentes de la Policía Local de Murcia, consiguieron acceder a la vivienda y sorprendieron a un hombre que trataba de ocultarse y que portaba consigo una mochila con diversos objetos que no eran de su propiedad.

La investigación posterior desarrollada por los agentes de la Policía Nacional permitió que el varón sorprendido en el interior de la vivienda fuera imputado como posible autor de otros cuatro robos cometidos en viviendas de la misma zona y que habían tenido lugar en las últimas 24 horas en viviendas de la misma zona.

El modus operandi con el que se habían llevado a cabo los robos, la recopilación de imágenes de las cámaras de seguridad y varios de los objetos encontrados en la mochila que portaba el varón interceptado, llevaron a que fuera considerado el responsable de los diferentes robos, ya que estos fueron identificados por los diferentes moradores de los inmuebles violentados.

El detenido fue puesto a disposición de la autoridad judicial estableciéndose su inmediato ingreso en prisión provisional.