Investigación
Detenido un hombre en Segovia con más de 100 archivos de pornografía infantil de extrema dureza
La investigación empezó en mayo pasado a través del Grupo de Delitos Tecnológicos de la Jefatura Superior de Policía de Castilla y León, con la colaboración internacional de la organización National Center for Missing and Exploited Children (NCMEC)
EFE
La Policía Nacional ha detenido en una localidad de la provincia de Segovia a un joven de 29 años que tenía en dos teléfonos móviles más de un centenar de archivos de pornografía infantil, con imágenes de extrema dureza y prácticas degradantes y vejatorias hacia las víctimas.
En un comunicado, la Comisaría de la Policía de Segovia ha detallado este martes que la investigación empezó en mayo pasado a través del Grupo de Delitos Tecnológicos de la Jefatura Superior de Policía de Castilla y León, con la colaboración internacional de la organización National Center for Missing and Exploited Children (NCMEC), que fue fundamental para poder identificar al autor.
El arresto se produjo el pasado 25 de septiembre en una localidad segoviana y en el registro de la vivienda del sospechoso se incautaron dos teléfonos móviles propiedad del detenido, en los que se localizaron más de un centenar de archivos de pornografía infantil, con parte del material que contenía imágenes de extrema dureza, con prácticas degradantes y vejatorias hacia las víctimas.
El detenido fue puesto a disposición del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de la localidad segoviana de Santa María la Real de Nieva.
- Malas noticias para los murcianos: adiós a los 3 próximos festivos nacionales
- Una tromba de agua sorprende a los vecinos de Molina de Segura y otras localidades de la Vega del Segura
- Amplían la alerta naranja por fuertes lluvias a toda la Región de Murcia
- El exhuracán Gabrielle llegará este lunes a la Región con alertas amarilla y naranja por tormentas
- Estas son las carreteras cortadas este lunes en Murcia por el temporal
- A Miguel Induráin le ‘roban’ la bici
- Solvia saca a la venta pisos a estrenar en la Región de Murcia desde 59.000€ y con piscina
- Adiós a la lejía: el limpiador hecho en Murcia con oxígeno activo que deja tu casa como nueva por menos de 2 euros