Un cita por internet acaba en secuestro: un vecino de Lorca, hallado atado, golpeado y abandonado en Totana

Agentes de la Policía Local de Totana rescataron a un hombre, vecino de Lorca, que se encontraba maniatado, amordazado y con el rostro lesionado tras sufrir una paliza propinada por dos magrebíes, según fuentes municipales.

Una patrulla se encontró en la vía pública a un varón de mediana edad con heridas en el rostro, las muñecas atadas con cuerda negra y una bolsa de plástico usada como mordaza.

Los agentes liberaron y asistieron al herido, quien relató que había acudido a Totana para encontrarse con una persona conocida por internet.

En lugar de su cita, dos individuos, descritos como de aspecto magrebí, lo asaltaron, golpearon y lo introdujeron en su propio vehículo, robándole 40 euros, su teléfono móvil y otras pertenencias. También lo amenazaron con una navaja en el cuello para forzarlo a realizar transferencias bancarias, sin lograr su objetivo. Posteriormente, abandonaron en la calle y huyeron en el automóvil de la víctima.

Mediante el uso de medios digitales, la Policía Local de Totana pudo geolocalizar el vehículo en tiempo real, hallándolo en una gasolinera de Lorca. Tras coordinarse con la Policía Local de esa localidad, se comprobó que los asaltantes ya lo habían abandonado, aunque el coche fue recuperado.

El hombre fue trasladado al hospital Rafael Méndez de Lorca para su valoración y atención médica.

La investigación continúa para identificar y detener a los responsables.