Detenido en Abanilla un conductor fugado tras una persecución de 16 kilómetros

Agentes de la Guardia Civil, en colaboración con la Policía Local de Abanilla, han detenido a un joven conductor de 24 años que el pasado 13 de septiembre se dio a la fuga cuando iba a ser identificado en un control preventivo de tráfico en el término municipal.

El individuo, al volante de un BMW de gran cilindrada, desobedeció la señal de alto de los agentes y emprendió una arriesgada huida que puso en peligro tanto a los funcionarios intervinientes como al resto de usuarios de la vía. La persecución se prolongó durante 16 kilómetros por la carretera RM-423 en dirección a Fortuna, hasta que el fugado logró eludir momentáneamente el cerco policial.

Gracias a la rápida actuación de los agentes se logro la identificación tanto del conductor como del vehículo, y tras recopilar todas las pruebas necesarias, se realizó un operativo, culminando con su detención y puesta a disposición judicial junto con las diligencias practicadas el pasado 25 de septiembre. El joven, residente en la pedanía abanillera de Macisvenda, fue imputado por los delitos de atentado y desobediencia a la autoridad, así como por conducción temeraria.

Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad recuerdan que la desobediencia a los agentes y las conductas de conducción temeraria constituyen un grave riesgo para la seguridad vial y pueden conllevar importantes sanciones penales. Asimismo, reafirman su compromiso de garantizar la seguridad de todos los ciudadanos mediante actuaciones coordinadas y contundentes frente a este tipo de hechos.