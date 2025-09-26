Tráfico
Detenido en Abanilla un conductor fugado tras una persecución de 16 kilómetros
El joven, que iba al volante de un BMW de gran cilindrada, se enfrenta a los cargos de atentado y desobediencia a la autoridad, además de conducción temeraria
L. O.
Agentes de la Guardia Civil, en colaboración con la Policía Local de Abanilla, han detenido a un joven conductor de 24 años que el pasado 13 de septiembre se dio a la fuga cuando iba a ser identificado en un control preventivo de tráfico en el término municipal.
El individuo, al volante de un BMW de gran cilindrada, desobedeció la señal de alto de los agentes y emprendió una arriesgada huida que puso en peligro tanto a los funcionarios intervinientes como al resto de usuarios de la vía. La persecución se prolongó durante 16 kilómetros por la carretera RM-423 en dirección a Fortuna, hasta que el fugado logró eludir momentáneamente el cerco policial.
Gracias a la rápida actuación de los agentes se logro la identificación tanto del conductor como del vehículo, y tras recopilar todas las pruebas necesarias, se realizó un operativo, culminando con su detención y puesta a disposición judicial junto con las diligencias practicadas el pasado 25 de septiembre. El joven, residente en la pedanía abanillera de Macisvenda, fue imputado por los delitos de atentado y desobediencia a la autoridad, así como por conducción temeraria.
Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad recuerdan que la desobediencia a los agentes y las conductas de conducción temeraria constituyen un grave riesgo para la seguridad vial y pueden conllevar importantes sanciones penales. Asimismo, reafirman su compromiso de garantizar la seguridad de todos los ciudadanos mediante actuaciones coordinadas y contundentes frente a este tipo de hechos.
