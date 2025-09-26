Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Tráfico

Detenido en Abanilla un conductor fugado tras una persecución de 16 kilómetros

El joven, que iba al volante de un BMW de gran cilindrada, se enfrenta a los cargos de atentado y desobediencia a la autoridad, además de conducción temeraria

Momento de la detención del conductor fugado en Abanilla / L. O.

L. O.

Agentes de la Guardia Civil, en colaboración con la Policía Local de Abanilla, han detenido a un joven conductor de 24 años que el pasado 13 de septiembre se dio a la fuga cuando iba a ser identificado en un control preventivo de tráfico en el término municipal.

El individuo, al volante de un BMW de gran cilindrada, desobedeció la señal de alto de los agentes y emprendió una arriesgada huida que puso en peligro tanto a los funcionarios intervinientes como al resto de usuarios de la vía. La persecución se prolongó durante 16 kilómetros por la carretera RM-423 en dirección a Fortuna, hasta que el fugado logró eludir momentáneamente el cerco policial.

Gracias a la rápida actuación de los agentes se logro la identificación tanto del conductor como del vehículo, y tras recopilar todas las pruebas necesarias, se realizó un operativo, culminando con su detención y puesta a disposición judicial junto con las diligencias practicadas el pasado 25 de septiembre. El joven, residente en la pedanía abanillera de Macisvenda, fue imputado por los delitos de atentado y desobediencia a la autoridad, así como por conducción temeraria.

Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad recuerdan que la desobediencia a los agentes y las conductas de conducción temeraria constituyen un grave riesgo para la seguridad vial y pueden conllevar importantes sanciones penales. Asimismo, reafirman su compromiso de garantizar la seguridad de todos los ciudadanos mediante actuaciones coordinadas y contundentes frente a este tipo de hechos.

