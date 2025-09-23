Incendio en una planta de reciclaje en Fortuna: bomberos lo dan por controlado

Los bomberos del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento de la Región de Murcia (CEIS) han logrado controlar la madrugada de este martes un incendio declarado en el exterior de una planta de reciclaje situada en La Matanza de Fortuna.

El fuego, que calcinó el material almacenado junto a la nave, se originó en torno a las 2.10 horas, momento en el que el centro de coordinación de emergencias 112 recibió cerca de medio centenar de llamadas alertando del siniestro.

Hasta el lugar se desplazó una patrulla de la Policía Local, que confirmó la magnitud del incendio y la necesidad de refuerzos para su extinción. De inmediato fueron movilizados efectivos del CEIS de los parques de Abanilla y Molina de Segura: un total de nueve bomberos, bajo la dirección de un sargento, con cinco vehículos de intervención.

Tras varias horas de trabajo, los equipos consiguieron controlar las llamas y evitar que se propagaran al interior de la nave. A primera horae de esta mañana permanecían en la zona tres bomberos con dos vehículos de extinción para sofocar los últimos focos y garantizar la completa seguridad del recinto.