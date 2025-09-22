Sucesos
Un tiroteo por un ajuste de cuentas se salda con un herido en Molina de Segura
Uno de los implicados en la reyerta ha recibido un tiro en el muslo
Un hombre ha resultado herido por arma de fuego en la madrugada de este lunes durante un tiroteo ocurrido en la calle Gustavo Adolfo Bécquer de Molina de Segura.
Uno de los implicados, que sería un conocido comerciante de la localidad, presenta un impacto de bala en el muslo, según han informado fuentes policiales.
Las mismas fuentes han indicado que todo apunta a que el suceso se ha producido por un ajuste de cuentas. Así, indican que la reyerta habría estado motivada por un asunto relacionado con la droga.
La Policía Nacional ha intervenido después de producirse los hechos persiguiendo a tres personas que estarían implicadas en el tiroteo, los cuales se habrían dado a la fuga.
