Emergencias
Fractura en tobillo y muñeca tras sufrir una caída con la bicicleta en La Alberca
El ciclista cayó cuando circulaba por las inmediaciones del Albergue del Valle
Un hombre que circulaba en bicicleta por las inmediaciones del Albergue del Valle en La Alberca, en Murcia, resultó herido este domingo por la mañana tras sufrir una caída, según informó Emergencias.
De acuerdo con la misma fuente, el afectado, que "no podía continuar", según sus palabras al llamar sobre las 9.15 horas al 112 Región de Murcia, tenía una posible fractura en tobillo y muñeca.
Así lo determinaron agentes medioambientales de la Dirección General de Patrimonio Natural y Acción Climática, que trasladaron al ciclista hasta el punto donde aguardaba una ambulancia del 061, con personal sanitario.
Los facultativos atendieron al varón y, posteriormente, fue trasladado al hospital Virgen de la Arrixaca de Murcia.
