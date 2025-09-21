Fuego
Alarma en Cieza por el incendio en una vivienda
El foco se produjo en la cocina de una vivienda, pero los bomberos evitaron que se extendiera al resto de las viviendas del edificio
El incendio en una vivienda situada en un edificio de la calle Cuesta del Molino en Cieza este sábado alarmó al vecindario y provocó el cierre de un tramo de dicha calle.
El foco del incendio se originó, sobre las 13.30 horas, en la cocina de una de las viviendas del domicilio, debido, según apuntan fuentes consultadas por esta redacción, a un despiste de sus propietarios, ya que dejaron una sartén con el fuego encendido para preparar la comida y la misma comenzó a arder. Cuando se percataron del hecho, el humo ya se había extendido por toda la cocina y resultaba imposible entrar en ella.
Inmediatamente, se llamó a los servicios de emergencias y al lugar de los hechos acudieron una patrulla de la Policía Local de Cieza, que procedió a cortar la calle, y dos camiones de los bomberos CEIS.
En este sentido, la diligente labor de los efectivos desplazados fue determinante para sofocar las llamas y evitar que se extendieran por el resto de la vivienda y del edificio.
Afortunadamente, todo quedó en un susto y sólo hay que lamentar daños materiales.
