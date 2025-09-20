Investigan a un hombre en Águilas por abandonar dos mulos en condiciones "muy deficientes"

La Guardia Civil de la Región de Murcia desarrolló en Águilas la operación ‘Frisón’, una investigación iniciada para esclarecer un caso de abandono animal, en la que se ha identificado, localizado e investigado al responsable del cuidado de los animales, al que se le ha instruido diligencias como presunto autor de delito contra los animales.

Durante la operación, los especialistas del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Benemérita han constatado el abandono de dos mulos, que se encontraban desatendidos y sin los alimentos y cuidados necesarios.

La Patrulla de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil inició las actuaciones a finales del mes de agosto cuando, gracias a la colaboración ciudadana, fue alertada de la presencia de "un caballo en un solar" del término municipal aguileño que, al parecer, estaba tumbado en el suelo agonizando.

Los guardias civiles se trasladaron hasta el lugar y hallaron a dos équidos que carecían de alimento y agua. También comprobaron que las instalaciones donde se ubicaban no cumplían con las condiciones mínimas higiénico-sanitarias y de infraestructura, debido a la acumulación de excrementos generalizados, así como la presencia de elementos que podían provocar heridas a los animales, tales como mallas de alambre, hierros, piedras y elementos metálicos, entre otros.

Los especialistas del Seprona localizaron en la parcela a un mulo, que se encontraba de pie y que mostraba una manifiesta delgadez e insuficiente acumulación de grasa corporal. Otro mulo yacía en el suelo con signos evidentes de dolor, por lo que se solicitó la asistencia del veterinario municipal de Águilas para su asistencia inmediata.

Se podría haber evitado

Ante el estado de gravedad del mulo que se encontraba tendido y que presentaba heridas, desnutrición severa, deshidratación y palidez de mucosa oral, el veterinario municipal procedió a su sacrificio mediante la eutanasia, con la finalidad de evitarle un padecimiento severo.

El veterinario municipal detalló en el informe remitido a los investigadores que el estado de mantenimiento de los animales era muy deficiente por la omisión del deber de cuidado de los mismos, donde si los animales hubieran recibido atención profesional veterinaria a su debido tiempo se podría haber evitado la muerte de uno de ellos.

Los guardias civiles continuaron con la investigación y, una vez obtenidos todos los indicios necesarios e identificado el propietario de la finca y, a su vez, responsable de los animales, lo han localizado e investigado, al que se le ha instruido diligencias como presunto autor de un delito contra los animales, por maltrato animal.

Durante las últimas actuaciones, los guardias civiles han comprobado que los animales que se encontraban en las instalaciones carecían de la preceptiva documentación, por lo que el ahora investigado también ha sido denunciado por las infracciones administrativas detectadas.

Maltrato animal

Si conoces algún caso de maltrato o abandono de animal denúncialo en el teléfono 062 en el correo electrónico seprona@guardiacivil.org o en nuestros perfiles de redes sociales.